El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol anunció sus decisiones relativas a los partidos de la última jornada de LaLiga, encabezadas por el derbi madrileño.

En esa jornada, el Real Madrid y el Atlético de Madrid se enfrentaron en el estadio Wanda Metropolitano, con victoria de los rojiblancos (2-1).

Durante el encuentro, Huijsen fue expulsado tras cometer un penalti sobre Giuliano Simeone, y también se produjeron numerosos altercados entre los jugadores y los cuerpos técnicos.

Asimismo, José Mourinho, entrenador del Real Madrid, criticó al equipo arbitral y mostró imágenes de algunas jugadas arbitrales durante la rueda de prensa.

Según el diario "Mundo Deportivo", el Comité sancionó a Huijsen con un partido de suspensión, lo que significa que se perderá el encuentro del Real Madrid ante el Villarreal el próximo 10 de octubre en LaLiga.

Durante el derbi, Pedro Machado, ayudante de Mourinho, fue expulsado, y el Comité decidió sancionarlo también con un partido de suspensión "por su conducta contraria al buen orden deportivo".

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Además, el Comité amonestó al Real Madrid por su retraso al inicio de la segunda parte, lo que provocó que su comienzo se demorara 5 minutos, tal como señaló el árbitro en su informe.

En la resolución del Comité de Competición se recogió: "Se recuerda al club Real Madrid la obligación impuesta a los equipos de respetar íntegramente el horario oficial de inicio de los partidos, en ambas partes, y se le requiere para que extreme al máximo la diligencia y adopte las medidas necesarias para garantizar su pleno cumplimiento en los partidos que dispute".