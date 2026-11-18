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El director general del Bayern, Jan-Christian Dreesen, ha respaldado a Uli Hoeneß, figura de referencia del club, en el debate sobre Jamal Musiala, pero también ha planteado dudas.

Hoeneß había expresado recientemente en Bayerischer Rundfunk sus dudas sobre Musiala debido a sus disfunciones neurológicas . «Tiene una enfermedad que no se cura fácilmente, pero que se puede controlar hasta cierto punto con medicamentos. Pero si alguna vez volverá a rendir al nivel al que rendía antes…». Sin terminar la frase, Hoeneß añadió: «Ahora sigue cobrando. Imagínense que el Bayern cuestionara ahora su contrato y dijera: lo que puede aportar ahora ya no es lo que figuraba en el contrato».

Hoeneß había recibido algunas críticas públicas por adelantarse a hablar de este delicado asunto. Sin embargo, según Dreesen, la figura de referencia del Bayern «ha tratado el tema con sensibilidad», como subrayó el miércoles en un acto de Abendzeitung : «Creo que a Uli Hoeneß lo ha movido, por encima de todo, la preocupación por el club, pero también la responsabilidad hacia el jugador».

Dreesen añadió: «Todos tenemos también una responsabilidad con el club. Esperamos que Jamal vuelva. Sin duda necesitará tiempo. Evaluaremos la situación y nos sentaremos con la familia y sus representantes. O bien nos alegramos porque vuelve a ser el Jamal de antes, o bien, si en ese camino se convierte en alguien distinto, habrá que hablarlo». Dreesen no aclaró de qué querría hablar entonces. Tampoco precisó cuándo consideraría necesario mantener una conversación de ese tipo.

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Jamal Musiala podría reaparecer contra el Colonia

Musiala firmó a principios de 2025 un lucrativo contrato hasta 2030 que puede reportarle hasta 30 millones de euros por temporada. Pocos meses después se fracturó el peroné en el Mundial de Clubes y estuvo varios meses de baja. Desde su regreso a principios de este año, Musiala no ha recuperado su mejor nivel y ha sufrido diversas lesiones.

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El atacante de 23 años se perdió recientemente unas siete semanas por una rotura de fibras musculares que sufrió durante el calentamiento previo al partido de la selección alemana contra Países Bajos en septiembre. Dreesen espera ahora que reaparezca contra el 1. FC Colonia: «Por lo que sé, jugará el viernes».

El regreso de Musiala sería muy necesario, ya que actualmente faltan tres jugadores ofensivos, Luis Diaz, Ismael Saibari y Serge Gnabry, además del polivalente Alphonso Davies . Junto a Musiala también regresará Vincent Kompany, según confirmó Dreesen . El belga de 40 años se había ausentado últimamente por las secuelas de su colapso, tras el que se le diagnosticó una irritación de las meninges.