¡Supuestamente «explotó» en el campo de entrenamiento! ¿Se pone ahora Julian Alvarez en huelga en el Atlético de Madrid?

Álvarez había regresado a Madrid el lunes tras sus vacaciones ampliadas por el Mundial. Según un informe de Mundo Deportivo, quería aprovechar esta oportunidad para reforzar su deseo de marcharse en conversaciones personales con el entrenador Diego Simeone y el consejero delegado Miguel Ángel Gil Marín. Sin embargo, ninguno de los dos se encontraba en el centro de entrenamiento. Al parecer, Simeone está actualmente en Ibiza para unas breves vacaciones de dos días.

Según ese informe, Álvarez "explotó" a continuación. El delantero de 26 años cree que a las dos figuras más importantes del Atlético les falta el valor para afrontar la situación y hablar con él personalmente.

Mientras tanto, Álvarez comunicó a las personas presentes en las instalaciones de entrenamiento que su paciencia se había agotado y que eso acarrearía consecuencias. Se especula con la posibilidad de una huelga de entrenamientos. "No contéis conmigo", habría dicho Álvarez. También habría pronunciado la frase "Me bajo".

Julián Álvarez ya reforzó públicamente su deseo de salir

Álvarez lleva semanas presionando para fichar por el FC Barcelona y se ampara en una supuesta promesa de febrero. Los catalanes habrían ofrecido ya hace semanas 120 millones de euros, pero el Atlético se habría remitido a la cláusula de rescisión de 500 millones fijada en el contrato vigente hasta 2030.

Ya durante el Mundial, en el que Álvarez cayó con Argentina ante España en la final, había pedido públicamente que le dejaran salir. "Creo que no es el momento adecuado para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni actuar como si no pasara nada", dijo Álvarez en ESPN. "Intento ser una persona honesta. Y he hablado abierta y sinceramente con la gente del club con la que tenía que hablar. Creo que un cambio es lo mejor para todos y quiero cumplir mis sueños".

Álvarez firmó 20 goles y nueve asistencias en 49 partidos oficiales con el Atlético la temporada pasada, después de que el club madrileño lo llevara a Madrid en 2024 procedente del Manchester City por 75 millones de euros. Los madrileños arrancarán la nueva temporada el 19 de agosto con un partido en casa ante el FC Málaga.