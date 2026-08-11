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Nino Duit

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¡Supuestamente «explotó» en el campo de entrenamiento! ¿Julian Alvarez se declara ahora en rebeldía en el Atlético de Madrid?

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El conflicto entre Julián Álvarez, que quiere fichar por el FC Barcelona a toda costa, y el Atlético de Madrid ha alcanzado el siguiente nivel de escalada.

Alvarez había regresado a Madrid el lunes tras sus vacaciones prolongadas por el Mundial. Según un informe de Mundo Deportivo, quería aprovechar esta oportunidad para reforzar su deseo de salir en conversaciones personales con el entrenador Diego Simeone y el consejero delegado Miguel Angel Gil Marin. Sin embargo, ninguno de los dos se encontraba en el centro de entrenamiento. Según se informa, Simeone está actualmente en Ibiza para una breve escapada de dos días.

Como consecuencia, y siempre según el citado informe, Alvarez habría «explotado». El delantero de 26 años cree que a las dos figuras más importantes del Atlético les falta el valor para afrontar la situación y hablar con él personalmente. 

Mientras tanto, Alvarez habría comunicado a las personas presentes en las instalaciones de entrenamiento que se le había agotado la paciencia y que eso tendría consecuencias. Se especula con la posibilidad de una huelga de entrenamientos. «No cuenten conmigo», habría dicho Alvarez.

Julián Alvarez ya había reafirmado públicamente su deseo de salir

Alvarez lleva semanas presionando para cerrar un traspaso al FC Barcelona y se remite para ello a una supuesta promesa de febrero. Los catalanes ya habrían ofrecido hace semanas 120 millones de euros, pero el Atlético se habría remitido a la cláusula de rescisión de 500 millones fijada en el contrato, vigente hasta 2030.

Ya durante el Mundial, en el que Argentina, con Alvarez, perdió la final ante España, había pedido públicamente que le dejaran salir. «Creo que no es el momento adecuado para hablar de ello, pero tampoco puedo esconderme o actuar como si no pasara nada», dijo Alvarez en ESPN. «Intento ser una persona honesta. Y he hablado de manera abierta y sincera con la gente del club con la que tenía que hablar. Creo que un cambio es lo mejor para todos y quiero cumplir mis sueños».

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Alvarez firmó 20 goles y nueve asistencias en 49 partidos oficiales con el Atlético la temporada pasada, después de que el club madrileño lo llevara a Madrid en 2024 procedente del Manchester City por 75 millones de euros. Los rojiblancos arrancan la nueva temporada el 19 de agosto con un partido en casa ante el FC Málaga.

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