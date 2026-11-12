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Según Ruhr Nachrichten, el Borussia Dortmund se ha asegurado un porcentaje de una futura venta del cedido Yan Couto. Además, el Como 1907 tiene una opción de compra para el verano.

Los responsables del BVB siguen de cerca la situación del jugador de 24 años en la Serie A y, durante las negociaciones con el club italiano, tomaron precauciones ante la posibilidad de un traspaso definitivo.

El club entrenado por Cesc Fabregas tiene el derecho contractual de fichar definitivamente al lateral derecho al término de la temporada por una cantidad de entre 20 y 22 millones de euros. Sin embargo, según el citado medio, el BVB volvería a obtener un beneficio económico si el Como lo traspasara más adelante, aunque no se ha especificado el porcentaje.

Según WAZ, el club italiano ya ha comunicado al Dortmund que está muy satisfecho con las actuaciones del brasileño hasta ahora, por lo que se considera realista que ejerza la opción al final de la temporada.

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En el conjunto aurinegro ven con buenos ojos la mejoría deportiva del lateral. Tras la victoria por 2-1 ante el Real Betis en la Liga de Campeones, el director deportivo Ole Book habló sobre Couto: «Por supuesto que también lo seguimos, vemos sus partidos y nos alegramos de su evolución. El estilo de juego le viene muy bien y por eso está destacando allí».

Getty Images

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¿Cuánto pagó el BVB por el traspaso de Yan Couto?

Preguntado por un posible regreso o una permanencia definitiva en Italia, Book respondió: «Sin duda, es demasiado pronto para hablar de eso, pero nos alegramos de que esté jugando bien».

Para Couto, su etapa en el Como supone un nuevo comienzo deportivo después de no haber logrado consolidarse en Dortmund. En el verano de 2025, el Borussia pagó unos 25 millones de euros al Manchester City para fichar definitivamente al defensa tras una cesión previa.

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Sin embargo, la temporada pasada no logró imponerse a Julian Ryerson en la competencia por el puesto en el lateral derecho. En 27 partidos oficiales con el BVB, Couto disputó tan solo 1501 minutos, en los que marcó tres goles y dio otras tres asistencias.

Para que el brasileño volviera a jugar con regularidad, los clubes acordaron en verano una cesión hasta el final de la temporada. Con Fabregas, Couto se ha asentado de inmediato como titular y, tras 14 partidos oficiales, ya supera los 1000 minutos de juego y suma dos asistencias.

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Si el Como acaba ejerciendo la opción de compra acordada, el Borussia Dortmund recuperaría directamente la mayor parte del importe que pagó en su día al Manchester City y, gracias a la cláusula que supuestamente negoció, podría incluso obtener finalmente un beneficio económico.