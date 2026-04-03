Suposlai: Salah no dijo esas palabras por nuestra amistad

El húngaro Dominik Szoboszlai, estrella del Liverpool, ha desvelado los entresijos de su fichaje por los Reds, procedente del Leipzig, en el verano de 2023.

Soboslai declaró, en una entrevista exclusiva para el diario británico «Liverpool Echo»: «Fue realmente extraño porque mi agente no me cuenta nada sobre las nuevas ofertas hasta el último momento, cuando tengo que tomar la decisión. Todo fue muy rápido y me dijo que el Liverpool quería ficharme, así que acepté de inmediato; luego me llamó Jürgen Klopp, pero, por desgracia, no contesté su primera llamada».

El astro húngaro añadió: «Klopp estaba en su coche en ese momento, así que le volví a llamar rápidamente y le pedí disculpas por haber perdido la llamada, y él lo aceptó. Recuerdo que estaba de vacaciones con mis amigos y mi agente me dijo que estuviera disponible porque Jürgen me llamaría en dos o tres horas, pero se me olvidó y estaba en el mar en ese momento, así que mis amigos salieron corriendo hacia mí diciendo: «¡Te está sonando el teléfono, te llama Jürgen! Corrí y tuve que disculparme con él antes de que me dijera que quería ficharme, y le dije que estaba listo».

Soboslay continuó: «Sabía la magnitud del Liverpool, pero en cuanto entras te das cuenta de verdad de lo que significa ser jugador aquí. Fue increíble y recuerdo que tuve que elegir el número de la camiseta y supe que el 8 estaba disponible tras la marcha de Naby Keita, así que fue una elección fácil. Cuando entré en el centro de entrenamiento y vi la calidad de los jugadores que había allí, sentí que mi sueño se había hecho realidad».

El hecho de que Soboslai marcara 12 goles y diera 8 asistencias en una temporada difícil, en la que a veces jugó como lateral derecho, es una prueba de su consistencia, lo que llevó al astro egipcio Mohamed Salah a describir a su compañero el pasado febrero como uno de los mejores jugadores del mundo.

Soboslai comentó al respecto: «Es una sensación maravillosa que uno de los mejores jugadores de la historia del Liverpool hable así de ti. Soy muy amigo suyo, pero sé que no lo dijo por nuestra amistad, sino porque lo piensa de verdad, y le estoy muy agradecido».



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