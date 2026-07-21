Superó al Leipzig... un club español anuncia el primer fichaje veraniego del Al-Nassr

Un club español reveló el primer fichaje del Al Nassr para el próximo mercado de fichajes de verano, antes de que el propio club saudí lo anunciara.

El diario saudí "Arriyadiyah" recogió unas declaraciones de Héctor Martín, responsable de comunicación del Real Mallorca, en las que anunció el traspaso de su centrocampista portugués Samu Costa a las filas del Al Nassr.

Martín afirmó: "El acuerdo está cerrado entre el Mallorca y el Al Nassr, y se ha llegado a un pacto definitivo entre ambos por el traspaso de Samu Costa, después de que el club saudí superara la oferta del Leipzig alemán y otras propuestas europeas".

Según reveló con anterioridad el diario saudí "Okaz", el Al Nassr acordó incorporar al centrocampista portugués a cambio de 9 millones de euros, que se pagarán en dos plazos, una cantidad que se considera irrisoria.

De esta forma, Samu Costa será el primer fichaje que cierre el Al Nassr durante el mercado de fichajes de verano, ya que hasta ahora no ha contratado a ningún jugador debido a la crisis financiera que atraviesa.

Samu Costa cuenta con una trayectoria destacada, que ha desarrollado en su mayor parte en España, donde jugó en el Almería entre 2020 y 2023, antes de fichar por el Real Mallorca, club en el que milita hasta la actualidad.

A nivel internacional, Costa inició su andadura con la selección de Portugal junto a Cristiano Ronaldo desde octubre de 2024, aunque solo ha disputado 7 partidos con ella.

El jugador de 25 años fue convocado para participar con Portugal en la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, pero solo jugó un único partido como suplente durante 20 minutos, en el empate sin goles ante Colombia en la tercera jornada de la fase de grupos.