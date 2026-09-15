En una noche en la que los errores del Al-Nassr se convirtieron en una pesadilla ante el Al-Ain emiratí, apareció el nombre de un joven que pocos esperaban que se llevara parte de los focos. Rakan Al-Ghamdi, talento de la Dawri Joy, se encontró ante una dura prueba en uno de los partidos más difíciles del equipo esta temporada, pero salió de ella con cifras llamativas pese a su escasa experiencia y a no haber contado con una gran oportunidad en el primer equipo.

Ange Postecoglou decidió, al inicio de la segunda parte, dar entrada a Al-Ghamdi en lugar de Saad Al-Naser, en un intento de reordenar las piezas del Al-Nassr tras la mala imagen del equipo durante la primera mitad. Lo llamativo es que Al-Ghamdi no jugó en su posición habitual, pues es un centrocampista ofensivo que a veces puede actuar como extremo, y no un lateral izquierdo de base.

Y pese a la enorme diferencia de experiencia, Rakan Al-Ghamdi logró durante su participación superar a Saad Al-Naser en varias cifras: tocó el balón 43 veces frente a las 29 de Al-Naser, dio 21 pases acertados frente a 14, y la precisión de sus pases alcanzó el 81 % frente al 74 %.

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Al-Ghamdi también creó una ocasión de gol durante su participación, mientras que Al-Naser no consiguió generar ninguna, en tanto que el joven talento sumó 3 aportaciones defensivas frente a las dos de su compañero, y realizó dos entradas exitosas frente a una de Al-Naser.

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Las cifras también reflejaron una clara superioridad de Al-Ghamdi en algunos detalles individuales, ya que no perdió el balón durante su participación, frente a las dos pérdidas de Al-Naser, además de ganar el 100 % de los duelos por tierra que disputó, en comparación con el 50 % del lateral del Al-Nassr.

Lo llamativo también es que Al-Ghamdi cometió cero faltas, mientras que Al-Naser cometió una, de modo que su corta participación ofreció una imagen positiva de un jugador joven que se encontró de repente frente a uno de los equipos más fuertes de los Emiratos, y en un partido en el que el Al-Nassr sufría tanto en el plano defensivo como en el ofensivo.

Y aunque comparar a un centrocampista ofensivo con un lateral izquierdo no es del todo justo debido a la diferencia de posición y de funciones, la aparición de Rakan Al-Ghamdi de esta manera abre la puerta a una pregunta importante en el seno del Al-Nassr: ¿tiene el equipo un talento capaz de obtener mayores oportunidades en el futuro? Quizá la noche de Al-Ain fue dura para el Al-Alami, pero al mismo tiempo trajo una señal luminosa de uno de los talentos de la Dawri Joy.