Un club español ha revelado el primer fichaje del Al-Nassr durante el próximo mercado de fichajes veraniego, antes de que lo anunciara el propio club saudí.

El diario saudí "Arriyadiyah" recogió unas declaraciones de Héctor Martín, responsable de comunicación del Real Mallorca, en las que anunció el traspaso de su centrocampista portugués Samu Costa a las filas del Al-Nassr.

Martín afirmó: "La operación está cerrada entre el Mallorca y el Al-Nassr, y se ha alcanzado un acuerdo definitivo entre ambos por el traspaso de Samu Costa, tras la superioridad del club saudí frente a la oferta del Leipzig alemán y otras ofertas europeas".

Según reveló anteriormente el diario saudí "Okaz", el Al-Nassr acordó incorporar al centrocampista portugués a cambio de 9 millones de euros, que se pagarán en dos plazos, lo que se considera una cantidad reducida.

De este modo, Samu Costa será el primer fichaje que cierre el Al-Nassr durante el mercado de fichajes veraniego, ya que no ha contratado a ningún jugador hasta ahora debido a la crisis financiera que atraviesa.

Samu Costa cuenta con una trayectoria destacada, buena parte de ella en España, donde jugó para el Almería entre 2020 y 2023, antes de fichar por el Real Mallorca, club en el que milita hasta el momento.

A nivel internacional, Costa inició su andadura con la selección de Portugal junto a Cristiano Ronaldo desde octubre de 2024, aunque solo ha disputado 7 partidos con ella.

El jugador de 25 años fue convocado para participar con Portugal en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, pero solo disputó un único partido como suplente durante 20 minutos, en el empate sin goles ante Colombia en la tercera jornada de la fase de grupos.