Superliga 2019-20: ¿dos descensos por promedios y dos por puntos?

En una nueva reunión del Comité Ejecutivo de Superliga, se podría modificar la manera en la que los equipos perderán la categoría.

Hace poco más de un mes, un nutrido grupo de dirigentes de la Superliga tuvieron una reunión informal, en la que resolvieron proponer que se suprima el sistema de promedios para definir el descenso , con aplicación inmediata para la temporada 2019-20. La idea tomó fuerza rápidamente pero se desinfló con la misma velocidad, cuando se tocó el asunto de manera formal en la reunión de Comité Ejecutivo.

Pero la historia ni siquiera llegó a enfriarse que los mismos popes volvieron a la carga con una nueva propuesta: que los equipos que pierdan la categoría no sean cuatro sino dos a mediados del 2020. Y aunque había un aval de la Asociación del Fútbol Argentino, la propuesta fue rechazada en la última reunión de dirigentes: en una definición cerrada, la negativa ganó por 11 votos a 9 y, de esta forma, no habrá modificaciones en el sistema y serán cuatro los equipos que pierdan la categoría y dos los que asciendan desde la Primera Nacional (ex B Nacional).

Sin embargo, este miércoles se reunirá la Superliga para definir, entre otros temas, de qué manera se darán esos cuatro descensos . La propuesta que presentará el mismo grupo de dirigentes que no logró que prosperaran los anteriores proyectos, es que de los cuatro equipos que desciendan , dos se definan por promedios y dos según los puntos conseguidos en la temporada 19/20.