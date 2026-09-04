Cuando Mathys Tel se despidió de los aficionados del Bayern hace algo más de un año, se emocionó profundamente. Habló del club como de una "persona amada" de la que ahora tenía que despedirse. Cada minuto que había podido estar sobre el campo con un club tan grande lo había "amado" y Múnich "siempre estará en mi corazón".

El amor de Tel por el Bayern no surgió por casualidad. El campeón récord del fútbol alemán pagó 20 millones de euros en 2022 por el entonces joven de apenas 17 años procedente del Stade Rennes. Una muestra de confianza enorme que, al mismo tiempo, ejercía una presión inmensa sobre un delantero con muchísimo talento, pero todavía muy joven. Y él supo soportarla.

El francés se consolidó en ese conjunto plagado de estrellas como un revulsivo muy útil y se convirtió rápidamente en uno de los favoritos de la afición. En su primera temporada, le bastaron unos 450 minutos para marcar seis goles entre Bundesliga y DFB-Pokal. En el curso siguiente fueron ya diez tantos y seis asistencias en "solo" 1.226 minutos oficiales.

Mathys Tel, relegado en el Bayern tras la llegada de Kompany

Parecía que el futuro podía ser suyo, pero cuando hasta el invierno solo sumó 458 minutos en 14 partidos oficiales con el nuevo entrenador Vincent Kompany, sin una sola acción decisiva en forma de participación de gol, algo tenía que cambiar. Tel dudó durante mucho tiempo con ese paso y todavía en diciembre había dado a entender a los dirigentes del Bayern, con Kompany y el director deportivo Max Eberl al frente, que quería imponerse y no aspiraba a una cesión.

Eberl y Kompany sí le habían sugerido al francés una cesión, pero aceptaron la decisión del joven futbolista, que atravesaba una mala etapa. A finales de enero llegó entonces el cambio de parecer de Tel, con el que Eberl no estaba del todo de acuerdo.

"Veremos si conseguimos encontrar una solución. El tiempo apremia", dijo un Eberl algo molesto apenas unos minutos después de que Tel, tras el partido de Champions League ante el Slovan Bratislava, se hubiera despedido de los aficionados del Bayern con muchos gestos y de forma efusiva en una especie de vuelta de honor. Y eso, dicho sea de paso, sin que hubiera nada cerrado.

Aun así, fueron escenas conmovedoras las que se vivieron en aquella fría noche de enero. El entonces francés de 19 años caminó solo sobre el césped del Allianz Arena, mientras todos sus compañeros ya habían desaparecido hacía tiempo por el túnel. Tel aplaudía, saludaba, aplaudía. Después volvió a dirigirse hacia la Südkurve. Allí chocó la mano con algunos aficionados, posó para fotos y charló brevemente. Su chaqueta se la entregó a un hincha que estaba subido a la valla con el torso desnudo.

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Mathys Tel cambia el Bayern por el Tottenham y recibe críticas de inmediato

"La solución" que Eberl todavía tenía que encontrar para Tel se reveló pocos días después, y tras un largo tira y afloja, en forma de cesión al Tottenham Hotspur. Se dice que los Spurs pagaron al Bayern diez millones de euros por ese cambio a corto plazo. El club londinense atravesaba entonces una profunda crisis, era apenas 15.º en la liga y buscaba con urgencia una alternativa al delantero estrella Dominic Solanke, que anteriormente se había perdido toda la primera mitad de la temporada debido a una operación de tobillo.

A diferencia de lo que deseaba el Bayern, con los Spurs se pactó una opción de compra alta de 60 millones de euros y no una obligación de compra. Eso también habría sucedido por insistencia de Tel, que quería dejar abierta la puerta a un regreso al FCB y decidir por sí mismo sobre su futuro a largo plazo.

En unos Spurs que seguían inmersos en la crisis, a Tel le costó arrancar tras su llegada. A su gol en el debut en la FA Cup, torneo del que el Tottenham quedó eliminado de inmediato, le siguió una larga sequía. No volvió a marcar hasta abril, después de entrar como suplente. Antes de eso, The Standard y The Sun ya lo habían etiquetado como "desesperadamente ineficaz" y "decepcionante".

Decepcionante fue también lo que hicieron los Spurs durante buena parte del resto de la temporada. Solo porque los tres descendidos, Leicester, Ipswich y Southampton, fueron todavía mucho peores, se pudo evitar una catástrofe en forma de descenso al Championship. Al final incluso llegó el inesperado final feliz en la final de la Europa League. En lugar de jugar en el Championship, un equipo ya entonces disfuncional y ofensivamente inofensivo pasó de repente a jugar la Champions League.

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El Bayern hizo con Mathys Tel, visto en retrospectiva, un negocio sobresaliente

Y aunque en realidad Tel no tuvo absolutamente nada que ver con ello (ningún gol y solo 209 minutos en toda la fase eliminatoria de la Europa League), el pasado verano los Spurs acordaron con el Bayern el traspaso definitivo del internacional sub-21 francés, cuya perspectiva de minutos en Múnich se había reducido al mínimo por la sobresaliente temporada de debut de Michael Olise y la llegada de Luis Diaz. El campeón récord volvió a ingresar 35 millones de euros por Tel y, visto con perspectiva, cerró una operación sobresaliente.

Porque Tel tampoco terminó de asentarse en su segunda temporada en Londres. Eso sí, su pobre registro goleador, con solo cuatro tantos en 37 partidos oficiales, debe ponerse en contexto. Porque los Spurs dieron una imagen aún mucho más alarmante que en el primer medio año de Tel. Tottenham solo se salvó del descenso en la última jornada y en el camino desgastó a dos entrenadores, Thomas Frank e Igor Tudor. Solo la llegada del temperamental Roberto De Zerbi acabó cambiando el rumbo de los Spurs para bien.

El Tottenham Hotspur vive un verano de locura en el mercado: solo el Chelsea gastó más

Como respuesta a dos temporadas catastróficas en la Premier League, este verano llegó una ofensiva de fichajes increíble. El centro del campo fue revolucionado por completo por casi 220 millones de euros con las incorporaciones de Sandro Tonali y Mateus Fernandes. Además, llegaron Savinho y Omar Marmoush, dos nuevos competidores para Tel desde el Manchester City: Savinho por la módica cifra de 87 millones de euros, Marmoush cedido con obligación de compra de entre 55 y 60 millones de euros. A eso se suma otra pieza ofensiva con Mykhailo Mudryk, cedido por el Chelsea.

Los Spurs han gastado hasta ahora 354 millones de euros este verano, una cifra que a nivel mundial solo superan el siempre obsesionado con los fichajes Manchester City (526 millones) y el Chelsea FC (406 millones). Sin embargo, por ahora el rendimiento de esas inversiones desmedidas sigue siendo limitado; o dicho de otro modo: en los Spurs ya vuelve a arder todo después de solo dos partidos de liga.

Y es que, al margen de una goleada en la segunda ronda de la League Cup contra el Charlton Athletic (5-1), el nuevo ataque reconfigurado por tanto dinero suma exactamente cero goles en la Premier League, mientras que la defensa volvió a dejar una imagen especialmente alarmante, sobre todo en el estreno ante el Brentford (0-3).

Mathys Tel, ridiculizado por su propia afición tras una acción desafortunada

Y eso también se aplica para algunos a Tel. El jugador de 21 años, pese a las llegadas de tanto renombre, sigue teniendo un puesto fijo en el extremo izquierdo con De Zerbi, pero tampoco esta temporada ha podido disfrutar de un éxito temprano. Más bien al contrario. En la derrota por 0-2 del fin de semana ante el Newcastle United, Tel acabó siendo el hazmerreír cuando, con 0-1 en el minuto 68, se dispuso a lanzar una falta prometedora, resbaló ligeramente y mandó el balón al quinto pino.

Furioso y casi desesperado, golpeó después el césped, antes de que sus compañeros lo ayudaran a levantarse e intentaran animarlo. Mientras tanto, desde su propia afición llegaron aplausos burlones y silbidos. Apenas unos instantes después fue sustituido. Una escena con un fuerte valor simbólico, según juzgó el exjugador de los Spurs Jamie O'Hara (56 partidos, siete goles y cinco asistencias con el Tottenham).

"Es uno de los peores lanzamientos de falta que he visto en mi vida", soltó en una reacción en directo para talkSPORT durante el partido: "Simplemente no es lo suficientemente bueno. No sé por qué todo el mundo actúa como si fuera un jugador decente: ¡es absolutamente pésimo!"

Pero Tel no fue el único en llevarse las críticas. También criticó, por ejemplo, a De Zerbi por poner a Pedro Porro en el costado derecho, y a Savinho, que tuvo que parar tras solo 20 minutos en la League Cup debido a molestias musculares.

Sin embargo, una vez más el foco de las críticas estuvo en el decepcionante Tel, que solo ganó uno de sus seis duelos y no completó ninguno de sus regates. En Inglaterra hace tiempo que se escuchan con fuerza las voces que reclaman una venta urgente de Tel y su reemplazo. No obstante, por lo que se sabe, el técnico De Zerbi opina distinto.

El italiano le habría comunicado a Tel de forma inequívoca que quiere contar con él, pese a la mayor competencia. Pero, al parecer, Tel no puede sentirse del todo seguro. Porque recientemente el Tottenham habría tanteado el mercado por Cody Gakpo, aunque el jugador del Liverpool les habría dado calabazas. Mientras tanto, el neerlandés habría dado su visto bueno al Manchester City.

Las dudas alrededor de Tel, en cambio, no dejan de crecer sobre si realmente tiene el nivel para triunfar en un club teóricamente grande como el Tottenham. Si no lo demuestra pronto, tal vez ya en invierno tenga que volver a redactar palabras de despedida. La duda es si entonces serían tan emotivas como en su día lo fueron en el Bayern.

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Mathys Tel: datos de rendimiento y estadísticas en el Bayern, Stade Rennes y Tottenham

Club Partidos Goles Asistencias Minutos jugados Bayern 83 16 7 2.464 Tottenham Hotspur 61 7 4 3.181 Stade Rennes 10 - - 81







