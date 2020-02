Superclásico de escritorio: Boca y River pelean por la programación de la fecha 23

Si la Superliga no se define antes, en la última jornada el Millonario y el Xeneize deberán jugar en simultáneo, pero no hay acuerdo por el día.

El primer Superclásico de 2020 se juega en el escritorio y no hay manera de que termine en empate. A tres fechas del final de la Superliga, River y Boca pelean mano a mano por el título y hay muchas posibilidades de que todo se defina en la última jornada del campeonato. Y ahí está el foco de conflicto: por reglamento, si llegada la fecha final hay dos o más equipos con posibilidades de dar la vuelta olímpica, todos deben jugar en simultáneo. Pero el Millonario y el Xeneize quieren que la definición sea en días diferentes.

La 23° jornada se disputará el primer fin de semana de marzo, justo en medio de las dos primeras fechas de la fase de grupos de la . El problema es que el conjunto de Núñez y el de la Ribera juegan en días diferentes por el certamen continental, por lo que alguno de los dos tendrá menos días de descanso según cuándo programe Superliga.

River tiene sus compromisos coperos programados para los miércoles 4 (de visitante frente a Liga, en la altura de Quito) y 11 de marzo (de local con Deportivo Binacional), por lo que pretende que la jornada definitoria de la Superliga se juegue el domingo 8, porque quiere tener tiempo para recuperarse tras el viaje a y, además, porque jugará en Tucumán contra Atlético. Boca, en cambio, jugará los martes 3 (de visitante frente a Caracas, en ) y 10 de marzo (de local contra el equipo que se clasifique desde las fases previas), por lo que quiere jugar el sábado 7 frente a Gimnasia para no llegar al segundo cruce con apenas 48 horas de reposo.

Por el momento, los organizadores no tomaron una decisión al respecto, a la espera de saber si el torneo se definirá antes de tiempo o no. Pero todo apunta a una resolución en la fecha final. Y alguno de los dos no quedará contento.