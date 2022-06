¿Superclásico de chilenos en Argentina?: Boca quiere a Arturo Vidal y River busca el retorno de Alexis Sánchez

En las últimas horas se dasató la locura en Argentina tras un guiño del Niño Maravilla al Millonario mientras que el King "coquetea" con el Xeneize.

Dejando tres títulos en las vitrinas del Inter de Milán, Arturo Vidal y Alexis Sánchez preparan su salida del equipo que dirige Simone Inzaghi. Ambas figuras de la 'Generación Dorada' arribaron al Giuseppe Meazza de la mano de Antonio Conte y lograron ser protagonistas; no obstante, todo cambió con la llegada del ex Lazio puesto que remataron la última campaña relegados a la suplencia.

Por lo mismo, y dado que la dirigencia Nerazzurri no los contempla para la nueva temporada, los futbolistas finalizarán sus acuerdos de manera anticipada y deberán buscar un nuevo club para continuar sus carreras. Respecto al Niño Maravilla, ya existiría un arreglo que consiste en el pago de la mitad del sueldo anual puesto que su vínculo finaliza en junio de 2023. Mientras que el volante sufrirá la rescisión del contrato, también con duración hasta el 2023. Con esto el elenco lombardo busca ahorrarse 6 millones de euros (aproximadamente 5.500 millones de pesos).

En ese sentido, son varios los clubes que pretenden a ambos chilenos en los que puedan seguir demostrando por qué han estado en la elite de Europa por tantos años.

En las últimas horas el futbolista chileno con más títulos en la historia (23) apareció en la órbita de Boca. Según reportó ESPN Argentina, el mediocampista fue mencionado en la mesa directiva del Xeneize como opción para reforzar al equipo dado que no termina de cristalizar su futuro con el Flamengo de Brasil.

Y fue el vicepresidente Juan Román Riquelme quien se refirió a la posibilidad de una eventual llegada del formado en Colo Colo, aunque avisó que el alto valor de su pase y la falta de cupos para extranjeros complicaría su anhelo. "Vidal nació para jugar en Boca Juniors. Después ahí que le podamos pagar es otra cosa", dijo.

A las declaraciones del ídolo xeneize se sumó Darío Benedetto, quien destacó las cualidades del ex Bayern Munich. “Ojalá sea cierto. ¿Cómo no? Es el “Rey Arturo”, un crack”, deslizó el “Pipa” a ESPN. Finalmente, otro que se mostró entusiasmado es Leandro Paredes, mediocampista del PSG formado en el Azul y Oro, quien lanzó en TyC Sports: “Arturo es un jugador 100% para Boca. Ojalá que pueda ir y pueda disfrutar del club y el club disfrute de él, porque es un jugador de mucha jerarquía, tuvo una carrera increíble y seguro le dará muchísimo a Boca”.

En el caso del nacido en Tocopilla, la prensa argentina afirmó que Marcelo Gallardo, entrenador del Millonario, pidió a la dirigencia que vayan "con todo" por la carta del nacional. Según publicó El Crack Deportivo, el técnico argentino "le hizo un pedido público a Jorge Brito (presidente) para que acelere con la llegada de refuerzos y desde la dirigencia le hicieron caso. Van con todo por Alexis Sánchez".

De concretarse, sería su segunda experiencia en Núñez tras la temporada 2007-2008 en la que totalizó 31 partidos, cuatro goles y tres asistencias, además de conquistar el Torneo de Clausura 2008 de la mano de Diego Simeone. El formado en Cobreloa sería una de las opciones que busca la institución para reemplazar a Julián Álvarez, vendido al Manchester City.

El delantero nunca ha escondido sus ganas de volver a vestir La Banda Sangre. Cuando su compatriota Paulo Díaz se convirtió en refuerzo, el ex Arsenal declaró: "Me pone contento de que llegue un chileno porque me gusta mucho el esquema con el que juega River, de verdad. Soy de River. Jugué en River y me gusta el entrenador también", contó.

De hecho, aprovechando su visita a Argentina en medio de sus vacaciones, sorprendió con un posteo que se viralizó de inmediato. Y es que Sánchez publicó una historia en su Instagram con el Monumental de fondo desde el Puente Labruna que hizo mucho ruido en las redes al dar la sensación de ser un guiño para los fanáticos del Millonario. ¿Se dará el Superclásico de los chilenos en Argentina?