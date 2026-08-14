Según informa el prestigioso periodista turco Yagiz Sabuncuoglu, el Trabzon ha alcanzado un acuerdo con el delantero Darwin Núñez. Sin embargo, las negociaciones, posiblemente complicadas, con su club, el Al-Hilal, aún continúan.

Al fin y al cabo, el gran club saudí pagó recién el año pasado 53 millones de euros al Liverpool FC por el traspaso de Núñez. El contrato del uruguayo sigue siendo válido hasta 2028, por lo que Al-Hilal seguro que no quiere venderlo por debajo de su valor. El informe de Sabuncuoglu no revela cuáles son sus pretensiones económicas.

En términos salariales, Núñez tendría que rebajarse en cualquier caso si se marcha al tercer clasificado de la pasada temporada de la Süper Lig. Si en Al-Hilal percibe unos 15 millones de euros netos al año, según se informa, el Trabzonspor podría ofrecerle como máximo ocho millones de euros anuales.

¿Agitarán Darwin Núñez y Mohamed Salah el futuro del Trabzonspor?

En principio, mientras tanto, Al-Hilal está totalmente abierto a una venta de Núñez. Al fin y al cabo, el jugador de 27 años fue apartado a comienzos de febrero tras la llegada de Karim Benzema.

Debido a la estricta normativa sobre extranjeros en la Saudi Pro League, Al-Hilal tuvo que eliminar de la plantilla para la liga nacional a un jugador extranjero, y se decidió por Núñez. El atacante solo disputó dos partidos más en la AFC Champions League hasta mediados de febrero y ahora lleva medio año sin jugar un partido oficial. Antes de eso, había firmado nueve goles y cinco asistencias en 24 encuentros con Al-Hilal.

Getty Images

En el Trabzonspor, Núñez se reencontraría con un viejo conocido ilustre. Entre 2022 y 2025, el internacional uruguayo jugó en el ataque del Liverpool junto a Mohamed Salah, que, tras su salida de Anfield, firmó hace poco como agente libre y en medio de un gran revuelo por el Trabzon.

Con el egipcio y posiblemente también con Núñez, el histórico club del noreste de Turquía quiere incomodar a los clubes de Estambul, con el campeón en serie Galatasaray al frente, y aspirar al primer título de liga desde 2022.

Por su parte, el modelo de operación que tendría en mente el Trabzonspor para Núñez sería una cesión con opción de compra posterior. Queda por ver si Al-Hilal aceptará eso.

En cualquier caso, con la cifra de traspaso aproximadamente esperada, Núñez superaría la barrera de los 200 millones de euros como el noveno futbolista de la historia, en lo que respecta a las cantidades pagadas por él a lo largo de su carrera. Para ello harían falta al menos 16 millones de euros. Hasta la fecha, por el exjugador del Liverpool se han pagado en total 184 millones de euros.