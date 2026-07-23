El Manchester United ha alcanzado un acuerdo preliminar con el centrocampista de la Roma y de la selección de Francia Manu Koné, acercándose a cerrar el fichaje tras una pugna con el Arsenal.

El internacional francés estuvo en el punto de mira de varios clubes este verano, y reforzó aún más su reputación con algunas actuaciones destacadas con la selección francesa durante el Mundial 2026, donde fue una de las grandes sorpresas del torneo.

El Arsenal mostró interés en el jugador de 25 años, mientras que algunos informes también aseguraron que el Chelsea había mantenido conversaciones con sus representantes sobre un posible traspaso a Stamford Bridge.

Según el diario inglés Metro, Old Trafford se ha convertido en el destino más probable para Koné, ya que el United está reconstruyendo su centro del campo este verano después de haber incorporado ya a Andrey Santos y Youri Tielemans, procedentes del Chelsea y del Aston Villa respectivamente.

Michael Carrick, entrenador del Manchester United, quiere sumar a un tercer jugador al medio campo con el regreso del United a la élite de la Liga de Campeones la próxima temporada, y ha estado en contacto regular con los representantes de Koné.

El diario francés L'Équipe informó esta semana de que el Manchester United tiene «ventaja» en la carrera por fichar a Koné, señalando que el centrocampista vería con buenos ojos el traspaso a las filas del Manchester United.

Por su parte, el diario italiano Corriere dello Sport señaló este jueves que se ha alcanzado un acuerdo entre ambas partes, y que la Roma espera una oferta oficial del club inglés.

El precio de Koné se fijó en 50 millones de euros (42 millones de libras esterlinas) durante el mercado de fichajes de verano, y el Manchester United estaba dispuesto a presentar una oferta cercana a esa cifra.

Sin embargo, el diario italiano indicó que la Roma quiere ahora 60 millones de euros (51 millones de libras esterlinas).

El Al-Ahli saudí también contactó con la Roma por el traspaso del jugador francés a la Roshn Saudi League este verano, antes de que el Manchester United se acercara a cerrar la operación de forma oficial.