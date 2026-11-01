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Traducido por

Superando a una leyenda del City: un logro histórico de Havertz en la Premier League

Liverpool vs Arsenal
Liverpool
Arsenal
Premier League
K. Havertz
Ilkay Gündogan
Inglaterra
Alemania

La estrella alemana escribe su nombre con letras de oro

Tradición deportiva
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El alemán Kai Havertz, delantero del Arsenal, logró una gesta histórica en la Premier League inglesa tras marcar un gol para su equipo en la portería del Liverpool, durante el duelo que enfrenta a ambos conjuntos en el estadio de Anfield, este domingo, en el marco de la novena jornada de la Premier League.

El gol de Havertz llegó en el minuto 16 del encuentro, lo que le otorga al delantero del Arsenal el liderato de la lista de goleadores alemanes en la historia de la Premier League, tras alcanzar su gol número 46 en la competición según la red "Opta".

Con esta gesta, Havertz superó a su compatriota Ilkay Gündogan, leyenda del Manchester City, que ostentaba el récord tras marcar 45 goles a lo largo de su trayectoria en la Premier League.

El actual delantero del Arsenal y ex del Chelsea logró escribir su nombre con letras de oro en la historia de la competición, al convertirse en el jugador alemán con más goles en la Premier League inglesa, superando a un grupo de los más destacados jugadores alemanes que vivieron antes la experiencia de jugar profesionalmente en Inglaterra.

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Esta gesta le da a Havertz un nuevo impulso anímico, especialmente porque llegó durante un duelo exigente ante el Liverpool en el estadio de Anfield, confirmando su posición como uno de los delanteros alemanes más destacados que han dejado una huella clara en la historia de la Premier League.

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