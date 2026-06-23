Superando a Owen y Rooney, Bellingham bate récords históricos ante Ghana

Jude Bellingham batió otro récord con Inglaterra al alcanzar su partido 50 con los «Tres Leones» en la segunda jornada del Grupo 12 del Mundial 2026 contra Ghana.

Según Squawka, se convirtió en el jugador más joven de Inglaterra en llegar a 50 partidos.

Con 22 años y 359 días, el centrocampista superó el récord de Wayne Rooney.

Superó a varias leyendas inglesas:

Jude Bellingham: 22 años y 359 días.

Wayne Rooney: 23 años y 139 días.

Michael Owen: 23 años y 179 días.

Raheem Sterling: 24 años y 180 días.

Bukayo Saka: 24 años y 285 días.

Bellingham ya marcó en la victoria de Inglaterra 4-2 ante Croacia en la primera jornada, bajo la dirección de Thomas Tuchel.

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