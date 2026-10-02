Según el portal Transfermarkt.de , el atacante ha logrado aumentar su valor de mercado en diez millones de euros, hasta los 180 millones de euros. Con sus grandes actuaciones en el Mundial ya había elevado la cifra hasta la marca récord de 170 millones de euros, nunca antes alcanzada en la Bundesliga. Antes, el récord lo ostentaba Erling Haaland con 150 millones de euros, que estableció en el año 2021 en el BVB.

Olise vuelve a estar en un estado de forma absolutamente excepcional en este inicio de temporada. Con su gol de la victoria para la selección francesa contra Bélgica (1-0), el jugador de 24 años marcó su noveno tanto en su noveno partido oficial. A eso se suman cinco asistencias, por lo que actualmente necesita de media solo unos 47 minutos por participación de gol.

A continuación, el nuevo seleccionador de Francia, Zinedine Zidane, se deshizo en elogios. "Es un talento natural absoluto y simplemente le encanta jugar al fútbol. Se nota. Siente el juego. Me alegra estar a su lado", dijo tras el partido contra Bélgica.

Transfermarkt: ¿quién es el jugador más valioso del mundo y quiénes están por delante de Michael Olise?

Solo con el Bayern, esta temporada ya suma ocho goles y cuatro asistencias. Después de su triplete en la espectacular goleada por 7-0 del récordman del fútbol alemán contra el Union Berlin antes del parón de selecciones, el director deportivo del FCB, Max Eberl, lo metió de inmediato en el grupo de favoritos para ganar el Balón de Oro.

Olise, al igual que su compañero Harry Kane, está en la lista de 30 candidatos al trofeo. Al inglés, el técnico de 53 años ya le atribuía grandes opciones, "pero Michael también se mete en ese grupo por su manera de jugar al fútbol. Así que para mí pertenece definitivamente a los mejores futbolistas del mundo".

En la votación, muy seguida, de finales de octubre, sin embargo, solo se valorarán las actuaciones de la temporada pasada. En ese periodo, Olise también supo convencer. Además de cinco asistencias en el Mundial, al final firmó 53 (!) participaciones de gol con el Bayern.

Además del compenetrado dúo del Bayern, Lamine Yamal (FC Barcelona) y Kylian Mbappe (Real Madrid) también figuran entre los aspirantes al Balón de Oro, ambos impulsados recientemente por sus propias actuaciones. El primero está considerado, junto con Erling Haaland (Manchester City), en Transfermarkt.de, como el jugador más valioso del mundo, con 220 millones de euros, por delante de Mbappe (200 millones de euros) y Olise. El valor de mercado de Kane, por su avanzada edad (33), se sitúa mientras tanto en 60 millones de euros.

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