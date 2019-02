Supera a Mbappé y Pogba: Fabián Orellana está entre los 20 mejores regateadores del mundo

Fabián Orellana está viviendo una de sus mejores temporadas en España. El campeón de América es fijo en el Eibar y sus actuaciones le han permitido situarse como quinto máximo goleador chileno en aquel país, después de Iván Zamorano, Alexis Sánchez, Jorge Contreras y Francisco Molina.

Pero no solo destaca en ese ítem, también se ganó un sitial de lujo en un estudio sobre los jugadores que más gambetean en las cinco grandes ligas europeas (Francia, Alemania, España, Inglaterra e Italia).

Y es que el último análisis de CIES Football Obserbatory ubica al Histórico en la posición 19 de los mejores dribleadores del mundo, superando a jugadores destacados en esta faceta, como Kylian Mbappé, Willian Borges y Paul Pogba.

El exjugador de Audax Italiano tiene una efectividad de 44% y un promedio de 33,1 minutos, lo que da una media de tres regates buenos por partido.

Cabe destacar que la medición, liderada por Lionel Messi, incluye a los futbolistas que jugaron, al menos, 1.800 minutos (1.500 para la Bundesliga) en la presente temporada.

El astro argentino del Barcelona tiene un promedio de regate cada 19,2 minutos y una efectividad del 67%. Lo siguen muy de cerca el francés Allan Saint-Maximin (19,8 minutos y 60% de eficacia) y el belga Eden Hazard (21 minutos y 73% de efectividad).

Freshly published @CIES_Football Weekly Post features the best dribblers for big-5 league matches played during the last 365 days! #Messi at the top with a successful dribble every 19.2 minutes ahead of @asaintmaximin & @hazardeden10; top 50 available at https://t.co/CNSu5eT7PY pic.twitter.com/C151uoHoZl