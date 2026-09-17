Sundowns pierde a tres piezas ofensivas ante el Al-Ahli saudí en la Copa de las Confederaciones

El equipo sudafricano del Mamelodi Sundowns pierde los servicios de tres de sus jugadores de cara al próximo enfrentamiento ante el Al Ahly en el partido de la Copa de África, Asia y el Pacífico, dentro de las competiciones de la Copa Intercontinental de Clubes.

El conjunto sudafricano se prepara para medirse al Al Ahly el sábado, en un partido esperado que reúne a los campeones de África y Asia, en medio de ausencias significativas en las filas del Sundowns debido a las lesiones que han apartado a varios de sus elementos de la participación.

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Según destacó el periódico saudí "Arriyadiyah", Juliso Modau se ausentará del partido después de sufrir una rotura completa del tendón de Aquiles durante uno de los encuentros de liga del mes pasado, una lesión que lo apartará de la participación con el equipo durante el próximo período.

La ausencia de Modau representa un golpe para el Sundowns, especialmente porque el jugador es uno de los elementos del equipo en la línea defensiva, aunque el cuerpo técnico estará obligado a lidiar con la ausencia y preparar al sustituto adecuado ante el Al Ahly.

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Asimismo, se ausenta del enfrentamiento Keanu Cupido, defensa del Sundowns, debido a una lesión de larga duración relacionada con una cirugía en el hombro, por lo que el jugador continúa su período de recuperación lejos de la participación con el equipo.

A él se suma el delantero brasileño Arthur Sales, que también sufre una lesión en el hombro que padece desde el pasado mes de julio, privando al Sundowns de una de sus opciones ofensivas en el esperado partido ante el Al Ahly.

Estas ausencias llegan en un momento en el que el Sundowns vive un fuerte inicio de temporada, tras liderar las competiciones de la liga local, además de su clasificación a la final de la Copa MTN8.

El conjunto sudafricano espera, tras el enfrentamiento ante el Al Ahly, otra prueba frente al Orlando Pirates, en el "clásico sudafricano", programado para el próximo 10 de octubre, en uno de los partidos más destacados de la temporada para ambos equipos.

Y mientras el Sundowns busca continuar con su fuerte inicio, tendrá que lidiar con las tres ausencias ante el Al Ahly, en un enfrentamiento que reviste una importancia especial dentro de las competiciones de la Copa Intercontinental de Clubes.