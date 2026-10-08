La lesión de Brian Brobbey no reviste gravedad, según ha dicho el entrenador del Sunderland, Regis Le Bris, en una rueda de prensa este jueves por la tarde.

Brobbey se retiró lesionado hace dos semanas en el partido de la Liga de Naciones contra Alemania, ya en la primera parte, por una lesión en los isquiotibiales.

El delantero de Países Bajos regresó después directamente a Inglaterra, donde empezó a trabajar en su recuperación. El partido del próximo sábado contra el Brighton & Hove Albion llega demasiado pronto para Brobbey, pero después se espera su regreso en poco tiempo.

«Tras ver las imágenes, por un momento pensamos en una lesión grave, pero Brobbey ya dijo justo después del partido que no era nada importante», arrancó Le Bris.

«Dijo que ya había tenido esta lesión más veces. Nos aseguró que no es nada serio. No vamos a correr riesgos con él, pero desde luego no va a durar mucho», concluyó.

Brobbey llegó en el verano de 2025 procedente del Ajax por veinte millones de euros. En el Sunderland encontró su sitio de inmediato. Esta temporada ha marcado tres goles en cinco partidos de la Premier League.