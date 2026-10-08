La lesión de Brian Brobbey no es grave, según ha dicho el técnico del Sunderland, Regis Le Bris, en una rueda de prensa este jueves por la tarde.

Brobbey se retiró hace dos semanas en la primera parte del partido de la Liga de Naciones contra Alemania por una lesión en los isquiotibiales.

El delantero de Países Bajos regresó después directamente a Inglaterra, donde comenzó a trabajar en su recuperación. El partido del próximo sábado contra el Brighton & Hove Albion llega demasiado pronto para Brobbey, pero se espera que vuelva poco después.

«Tras ver las imágenes, sí pensamos por un momento en una lesión grave, pero Brobbey ya dijo justo después del partido que no era nada importante», comenzó Le Bris.

«Dijo que ya había sufrido esta lesión antes. Nos aseguró que no es nada serio. No vamos a correr riesgos con él, pero desde luego no tardará mucho», concluyó.

Brobbey llegó en el verano de 2025 procedente del Ajax por 20 millones de euros. En el Sunderland encontró su sitio de inmediato. Esta temporada ha marcado tres goles en cinco partidos de la Premier League.