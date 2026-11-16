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Suiza vs. Escocia: hora de inicio

UEFA Nations League B - Jornada 6 16 nov 2026 - 14:45 Sitterstadion

Suiza recibe a Escocia el lunes en el Sitterstadion de San Galo para disputar el último partido del grupo 1 de la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA.

Para el equipo de Murat Yakin, el encuentro supone un cierre a la altura de una gran campaña: la selección suiza ya se ha asegurado el ascenso a la Liga A y llega al partido como líder del grupo. El 0-0 en Eslovenia bastó para confirmar el ascenso de forma anticipada.

Yakin ha anunciado que rotará la plantilla y dará una oportunidad a los jugadores que han tenido pocos minutos durante este parón internacional. Aun así, mantendrá la estructura básica del equipo.

La situación de Escocia es distinta. Sébastien Pocognoli viaja a San Galo tras una victoria: los escoceses vencieron recientemente a Macedonia del Norte por 2-1 y quieren aprovechar ese impulso.

Scott McTominay regresa a la convocatoria tras su operación de corazón, un refuerzo importante para el centro del campo. Andy Robertson está cerca de un hito histórico y podría disputar su partido número 102 con la selección, con lo que igualaría el récord de Kenny Dalglish, vigente desde hace años.

Pocognoli también trabaja en la planificación de la plantilla de cara al futuro: el entrenador belga se ha puesto en contacto con jugadores de doble nacionalidad como Archie Gray y Hayden Hackney para convencerlos de jugar con Escocia.

Más abajo encontrará toda la información sobre dónde ver el partido en directo.

Temas de la semana: ¿qué ha pasado con Suiza y Escocia?

Suiza llega a este partido con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros. La selección suiza se quedó sin marcar en el reciente 0-0 ante Eslovenia, pero antes había anotado doce goles y encajado solo uno en cuatro partidos, entre ellos un 3-0 ante Escocia y dos triunfos por 3-0 frente a Macedonia del Norte.

Escocia suma dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su triunfo más reciente fue el 2-1 ante Macedonia del Norte; antes había perdido 1-2 contra Eslovenia y 0-3 frente a Suiza. En ese período, Escocia marcó cinco goles y encajó seis.

Suiza vs. Escocia: alineaciones

Suiza vs. Escocia: estado de forma

Suiza vs. Escocia: balance de enfrentamientos directos

Suiza vs. Escocia: las clasificaciones