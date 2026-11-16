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UEFA Nations League B
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Sitterstadion
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Suiza vs. Escocia hoy en directo: ¿dónde ver el partido por TV y streaming?

Suiza se enfrenta a Escocia en la Liga B de la UEFA Nations League. ¿Dónde se puede ver el partido hoy en directo por TV y streaming?

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ChileDisney+ Premium Chile
EcuadorDIsney+ Premium Sur
República DominicanaDisney+ Premium Norte
ParaguayDisney+ Premium Argentina
UruguayDisney+ Premium Argentina
Estados UnidosFubo
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Suiza vs. Escocia: hora del partido

crest
UEFA Nations League B - Jornada 6
Sitterstadion

Suiza recibe a Escocia el lunes en el Sitterstadion de San Galo para disputar el último partido del grupo 1 de la Liga B de la UEFA Nations League.

Para el equipo de Murat Yakin, el encuentro supone un cierre a la altura de una gran campaña: la Nati ya ha asegurado el ascenso a la Liga A y llega como líder del grupo. El 0-0 en Eslovenia bastó para confirmar el ascenso antes de tiempo.

Yakin ha anunciado que rotará la plantilla y dará una oportunidad a los jugadores que han tenido pocos minutos durante esta pausa de selecciones. La estructura básica del equipo se mantendrá.

La situación de Escocia es diferente. Sébastien Pocognoli viaja a San Galo tras un resultado positivo: los escoceses derrotaron 2-1 a Macedonia del Norte en su último partido y quieren aprovechar ese impulso.

Scott McTominay regresa a la convocatoria tras su operación de corazón, un refuerzo importante para el centro del campo. Andy Robertson está cerca de un hito histórico: podría disputar su partido número 102 con la selección e igualar así el récord que Kenny Dalglish ostenta desde hace años.

Pocognoli también trabaja en la planificación futura de la plantilla: el entrenador belga se ha puesto en contacto con jugadores de doble nacionalidad como Archie Gray y Hayden Hackney para convencerlos de jugar con Escocia.

Más abajo encontrará toda la información sobre dónde ver el partido en directo.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con Suiza y Escocia?

Suiza llega a este partido con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros. La Nati se quedó sin marcar en el reciente 0-0 en Eslovenia; antes había anotado doce goles en cuatro partidos y encajado solo uno, con un 3-0 ante Escocia y dos victorias por 3-0 frente a Macedonia del Norte.

Escocia suma dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su triunfo más reciente fue el 2-1 ante Macedonia del Norte; antes perdió 1-2 contra Eslovenia y 0-3 frente a Suiza. En ese período, Escocia marcó cinco goles y encajó seis.

SUI

SUI - Formulario

MKD
W0-3
SCO
W0-3
SVN
W2-1
MKD
W3-0
SVN
D0-0
Gol marcado (encajado)
11/1
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
1/5
SCO

SCO - Formulario

SVN
D0-0
SUI
L0-3
MKD
W0-2
SVN
L1-2
MKD
W2-1
Gol marcado (encajado)
5/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Suiza vs. Escocia: alineaciones

Switzerland contra Escocia alineaciones

3-4-3
Switzerland crest
Switzerland
SUI
Formación
Escocia crest
Escocia
SCO
3-4-1-2
Y. MvogoY. MvogoE. CoemertE. CoemertA. BajramiA. BajramiN. ElvediN. Elvediteam-logoI. SchmidtA. JashariA. JashariR. FreulerR. FreulerZ. AthekameZ. Athekameteam-logoA. SanchesS. BalletS. Balletteam-logoW. BoteliA. GunnA. GunnK. TierneyK. TierneyL. GrahamL. GrahamR. PorteousR. PorteousA. RobertsonA. RobertsonL. FergusonL. FergusonA. HickeyA. HickeyJ. McGinnJ. McGinnB. GilmourB. GilmourO. McBurnieO. McBurnieS. McTominayS. McTominay
Escocia crest
Escocia
SCO
3-4-3
Switzerland

Once inicial

Escocia

Suplentes

Manager

  • M. Yakin
  • Sébastien Pocognoli
Switzerland

Lesiones y suspensiones

Escocia

Ningún jugador apartado

Suiza vs. Escocia: estado de forma

SUI

SUI - Formulario

MKD
W0-3
SCO
W0-3
SVN
W2-1
MKD
W3-0
SVN
D0-0
Gol marcado (encajado)
11/1
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
1/5
SCO

SCO - Formulario

SVN
D0-0
SUI
L0-3
MKD
W0-2
SVN
L1-2
MKD
W2-1
Gol marcado (encajado)
5/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Suiza vs. Escocia: enfrentamientos directos

Cara a cara

SwitzerlandEmpateEscocia
2
1
0
UEFA Nations League B
Escocia badge
Escocia
SCO
0
Switzerland badge
Switzerland
SUI
3
F
Campeonato de Europa
Escocia badge
Escocia
SCO
1
Switzerland badge
Switzerland
SUI
1
F
Amistosos
Escocia badge
Escocia
SCO
1
Switzerland badge
Switzerland
SUI
3
F
7Goles marcados2
Partidos con más de 2.5 goles2/3
Ambos equipos marcaron2/3

Suiza vs. Escocia: clasificaciones

Grp. 1

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
SwitzerlandSwitzerlandSUI
5410111+1013
D
W
W
W
W
2
EsloveniaEsloveniaSVN
522153+28
D
W
L
W
D
3
EscociaEscociaSCO
521256-17
W
L
W
L
D
4
Macedonia del NorteMacedonia del NorteMKD
5005112-110
L
L
L
L
L
Ascenso
Playoff de ascenso
Descenso
Playoffs de descenso

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