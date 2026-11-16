¿Quiere acceder a su servicio de streaming habitual con mayor seguridad o hacerlo desde otra parte del mundo donde podría encontrarse con bloqueos geográficos? En esos casos, una red privada virtual (VPN) resulta muy útil.

Disfruta de tus contenidos de forma segura desde cualquier lugar Mira fútbol dondequiera VPN segura y de alta velocidad Encripta tu conexión a internet y te permite acceder a tu contenido favorito. Protege hasta 10 dispositivos a la vez Conecta hasta 10 dispositivos al mismo tiempo Dirección IP dedicada Consigue tu propia dirección IP para añadir una capa extra de seguridad

Consiga una VPN fiable. Elija un proveedor de VPN de confianza y descargue la aplicación en su dispositivo (ordenador, móvil o tableta).

Elija un proveedor de VPN de confianza y descargue la aplicación en su dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Seleccione la ubicación del servidor. Elija un servidor VPN en el país donde se emite oficialmente el partido.

Conéctese al servidor. Active la VPN y conéctese al servidor elegido para cambiar su ubicación digital (dirección IP).

Active la VPN y conéctese al servidor elegido para cambiar su ubicación digital (dirección IP). Acceda al canal oficial. Visite la web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de retransmisión.

Visite la web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de retransmisión. Inicie sesión y encuentre la retransmisión. Cree una cuenta o inicie sesión en el canal oficial para tener acceso completo y disfrutar del partido.

Suiza vs. Escocia: hora del partido

UEFA Nations League B - Jornada 6 16 nov 2026 - 14:45 Sitterstadion

Suiza recibe a Escocia el lunes en el Sitterstadion de San Galo para disputar el último partido del grupo 1 de la Liga B de la UEFA Nations League.

Para el equipo de Murat Yakin, el encuentro supone un cierre a la altura de una gran campaña: la Nati ya ha asegurado el ascenso a la Liga A y llega como líder del grupo. El 0-0 en Eslovenia bastó para confirmar el ascenso antes de tiempo.

Yakin ha anunciado que rotará la plantilla y dará una oportunidad a los jugadores que han tenido pocos minutos durante esta pausa de selecciones. La estructura básica del equipo se mantendrá.

La situación de Escocia es diferente. Sébastien Pocognoli viaja a San Galo tras un resultado positivo: los escoceses derrotaron 2-1 a Macedonia del Norte en su último partido y quieren aprovechar ese impulso.

Scott McTominay regresa a la convocatoria tras su operación de corazón, un refuerzo importante para el centro del campo. Andy Robertson está cerca de un hito histórico: podría disputar su partido número 102 con la selección e igualar así el récord que Kenny Dalglish ostenta desde hace años.

Pocognoli también trabaja en la planificación futura de la plantilla: el entrenador belga se ha puesto en contacto con jugadores de doble nacionalidad como Archie Gray y Hayden Hackney para convencerlos de jugar con Escocia.

Más abajo encontrará toda la información sobre dónde ver el partido en directo.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con Suiza y Escocia?

Suiza llega a este partido con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros. La Nati se quedó sin marcar en el reciente 0-0 en Eslovenia; antes había anotado doce goles en cuatro partidos y encajado solo uno, con un 3-0 ante Escocia y dos victorias por 3-0 frente a Macedonia del Norte.

Escocia suma dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su triunfo más reciente fue el 2-1 ante Macedonia del Norte; antes perdió 1-2 contra Eslovenia y 0-3 frente a Suiza. En ese período, Escocia marcó cinco goles y encajó seis.

Suiza vs. Escocia: alineaciones

SUI SCO Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado L. Binks

Suiza vs. Escocia: estado de forma

Suiza vs. Escocia: enfrentamientos directos

Suiza vs. Escocia: clasificaciones