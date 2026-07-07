Suiza superó a Colombia en los penaltis y ahora enfrentará a Argentina

Argentina se medirá a Suiza en cuartos de final del Mundial. Tras un decepcionante 0-0 en octavos, venció a Colombia 4-3 en los penaltis. El sábado se verá las caras con la actual campeona del mundo en Kansas City.

Colombia sufrió al inicio ante una Suiza sólida, pero con el paso de los minutos Luis Díaz y James Rodríguez lideraron el ataque cafetero.

La ocasión más clara llegó en el 20’, cuando Gregor Kobel despejó un potente disparo de Gustavo Puerta. Poco después llegó la pausa de hidratación. En la segunda parte, Suiza controló el balón y buscó los espacios a la espalda de la defensa.

Colombia insistió al final del primer tiempo, pero los remates de Puerta y Luis Suárez no encontraron la red. El 0-0 al descanso reflejaba el equilibrio.

Tras la reanudación, Fabian Rieder rozó el gol con un tiro libre que se marchó fuera por poco. La tensión creció, aunque el juego no brilló. A la hora de partido, Suárez falló una ocasión clara y, poco después, James y Jhon Arias fueron sustituidos.

En la prórroga, Lucumí cabeceó al travesaño y Campaz obligó a Kobel a una gran parada, mientras que Amdouni chocó con Vargas.

La tensión fue máxima: Xhaka lanzó por encima del larguero y Campaz remató alto desde cerca, ante la decepción de la afición colombiana. La prórroga no resolvió nada y se llegó a los penaltis.

Davinson Sánchez estrelló el balón en el larguero y Manuel Akanji disparó muy alto. Luego, Kobel detuvo el lanzamiento de Cucho Hernández. Luis Díaz anotó para Colombia, pero Rubén Vargas clasificó a Suiza para cuartos contra Argentina.