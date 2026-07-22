La estrella portuguesa Luís Figo, ganador del Balón de Oro en el año 2000, dejó fuera al dúo formado por Lionel Messi y Lamine Yamal de la lista de principales candidatos a ganar el Balón de Oro de este año, pese a haber alcanzado la final del Mundial 2026, y en cambio postuló a otros cuatro nombres para conquistar el galardón.

Figo afirmó que la actuación de Rodri en el Mundial lo sitúa a la cabeza de los candidatos, subrayando que el centrocampista español reforzó sus opciones tras el gran nivel que mostró a lo largo del torneo.

Y añadió, en declaraciones recogidas por el diario español "Marca" este miércoles: "Rodri hizo un Mundial extraordinario, y eso puede inclinar la balanza a su favor en la carrera por el Balón de Oro".

Figo señaló que hablar del interés del Real Madrid por fichar a Rodri es algo natural, y explicó: "Creo que cerrar la operación será difícil porque está ligado a un contrato con el Manchester City, pero todo el mundo sabe que el Real Madrid siempre busca fichar a los mejores jugadores del mundo".

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La estrella portuguesa consideró que el francés Kylian Mbappé también merece estar entre los principales candidatos, tras el gran torneo que disputó, a pesar de que Rodri no logró cifras goleadoras ni asistencias llamativas.

Dijo: "Aunque Rodri no brilló demasiado en cuanto a goles o asistencias, hizo un torneo excepcional. Además, Mbappé, por lo que ofreció en el Mundial, debe estar entre los candidatos".

Figo también incluyó en su lista al dúo del Paris Saint-Germain, el portugués Vitinha y el francés Désiré Doué, señalando que lo que ofrecieron durante la temporada, especialmente tras la conquista de la Liga de Campeones de Europa, los convierte en unos de los principales aspirantes al galardón.

Y agregó: "Creo que Vitinha y Doué hicieron una temporada estupenda, aunque no fuera el mejor Mundial para ellos, especialmente con la selección de Portugal, pero merecen estar dentro de la lista de candidatos".

Un título merecido

En otro orden de cosas, Figo elogió el nivel que mostró la selección española en el Mundial, considerando que mereció la conquista del título con todo merecimiento.

Y aclaró: "España fue la mejor selección, no solo en el partido final, sino durante todo el torneo. Encajó un único gol, fue la más regular y ofreció el mejor fútbol, por eso su coronación fue merecida".

Figo también abordó el regreso del portugués José Mourinho al banquillo del Real Madrid, subrayando que la tarea más importante que tiene por delante es devolver al equipo a lo más alto.

Y cerró sus declaraciones diciendo: "Creo que el objetivo más importante del Real Madrid ahora es volver a cosechar títulos tras dos temporadas sin trofeos".