Sufrimiento y preocupación: el presidente del Atlético de Madrid revela el impacto de la crisis del Barcelona sobre Álvarez

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, trató de poner fin a la polémica que se ha generado durante el último período en torno al futuro del delantero argentino Julián Álvarez, asegurando que el caso del jugador está cerrado dentro del club, aunque reconoció estar afectado por los últimos acontecimientos.

Álvarez pidió públicamente su traspaso al Barcelona durante el pasado mercado de fichajes de verano, pero el Atlético de Madrid rechazó la oferta del Barça y se mantuvo firme en la continuidad del delantero argentino, que tiene contrato hasta el año 2030.

Cerezo declaró, en unas palabras destacadas por el diario español "Sport", horas antes del enfrentamiento ante el Liverpool en la Liga de Campeones de Europa: "Veo a Álvarez bien, pero la verdad es que está sufriendo tras lo que ha ocurrido en el último tiempo, y eso es algo que preocupa".

Y añadió: "Creo que su recuperación va bien, y cuando el entrenador vea que es el momento adecuado, volverá a jugar. El caso de Julián está cerrado".

Álvarez no ha disputado ningún partido como titular con el Atlético de Madrid desde el inicio de la presente temporada, y se ha limitado a participar como suplente ante el Villarreal y el Athletic de Bilbao en la Liga española, mientras sigue esperando su primer gol.

Lee también:

Simeone: No veo a Álvarez como titular

Un mensaje antes de la cita de Anfield

Las declaraciones de Cerezo llegan horas antes de que el Atlético de Madrid dispute su primer partido en la nueva edición de la Liga de Campeones de Europa, cuando visite al Liverpool en el estadio de Anfield.

El presidente del Atlético dijo: "Hemos jugado contra ellos en muchas ocasiones, y siempre hemos tenido buenas sensaciones aquí. Hemos ganado, perdido y empatado, pero siempre entramos con el objetivo de lograr la victoria, y espero que ganemos para empezar bien la Liga de Campeones de Europa".

El sueño de la final en casa

El Atlético afronta la presente edición de la Liga de Campeones con un aliciente adicional, ya que el estadio Metropolitano acoge el partido de la final.

Cerezo comentó al respecto: "Estamos contentos y orgullosos de que la final se dispute en nuestro estadio, y eso nos obliga a intentar ganar todo para llegar a esa final".

El presidente del Atlético habló también de Marcos Llorente, uno de los jugadores más destacados del equipo en sus anteriores visitas a Anfield, ya que marcó 4 goles en el estadio del Liverpool.

Y dijo: "Ojalá. Lo veo en muy buena forma y atraviesa un momento estupendo, y es posible que lo haga, ¿por qué no?".

Para cerrar sus declaraciones, Cerezo abordó la realidad de la competición en el fútbol español y la diferencia entre el Real Madrid, el Barcelona y el resto de los clubes, diciendo: "La diferencia con los grandes existe siempre, pero lo que queremos es ganar dondequiera que juguemos".