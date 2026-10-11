El senegalés Kalidou Koulibaly, defensa del Al Hilal, se encontró en el centro de las críticas tras la derrota del Al Ittihad ante el conjunto capitalino por 2-3, en el clásico de la octava jornada de la Roshn Saudi League, después de que su mala colocación propiciara la acción del gol que anotó el marroquí Youssef En-Nesyri, lo que desató una ola de comentarios sarcásticos y duras críticas al rendimiento del defensa del Al Hilal.

El gol de En-Nesyri llegó en el minuto 22, cuando aprovechó un pase destacado de Marwan Al Sahafi, antes de ejecutar un potente disparo que sorprendió al guardameta Yassine Bounou, para devolver al Al Ittihad al partido.

Pero la acción no se limitó al acierto del delantero marroquí en la anotación, sino que se extendió a la posición defensiva de Koulibaly, después de que En-Nesyri lograra zafarse de su marca y llegar al balón en el espacio idóneo para disparar.

Abdullah Falatah dispara contra Koulibaly

El periodista deportivo Abdullah Falatah criticó el rendimiento del Al Hilal en el clásico, al considerar que la gestión del partido por parte del entrenador del Al Ittihad no estuvo al nivel requerido, y también lanzó un ataque mordaz contra Koulibaly por sus errores defensivos, empleando una expresión contundente para describir su descenso de concentración dentro del campo.

Falatah declaró durante su aparición en la red de canales saudí "Thmanyah": "La gestión del partido de hoy por parte del entrenador del Al Ittihad no fue buena, y Koulibaly sufre de un alzhéimer táctico. Si el entrenador del Al Ittihad hubiera jugado con dos hombres en la línea de ataque, el Al Ittihad habría salido más beneficiado".

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Las críticas no se limitaron a Falatah, ya que el analista deportivo Abdo Atif responsabilizó al defensa del Al Hilal del gol que anotó En-Nesyri, señalando que la mala colocación concedió al delantero del Al Ittihad la oportunidad de controlar el balón y disparar a puerta, en una acción que dejó al descubierto un fallo en la lectura defensiva de los movimientos del rival.

El gol de En-Nesyri reabre los interrogantes sobre la defensa del Al Hilal

El gol reavivó la polémica en torno al nivel de Koulibaly, de quien se espera que sea uno de los elementos más importantes de experiencia y solidez en la línea defensiva del Al Hilal, especialmente en los grandes partidos que exigen una alta concentración en el marcaje y en la gestión de los movimientos dentro del área. Y es que los delanteros del perfil de En-Nesyri no necesitan muchas oportunidades para castigar cualquier error de colocación, algo que quedó en evidencia durante el clásico.

Y aunque el Al Hilal logró resolver el partido con un 3-2, recibir un gol de esa manera dio a los críticos una nueva ocasión para cuestionar el rendimiento del defensa senegalés, sobre todo por la importancia del enfrentamiento en la carrera por el liderato.

Por otro lado, la valoración del rendimiento de cualquier jugador no se detiene en una sola acción, sino que requiere observar su nivel a lo largo de todo el partido y su capacidad para corregir los errores y cumplir con sus obligaciones defensivas.