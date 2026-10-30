Suenan las campanas del regreso: Mohamed Ouahbi abre las puertas de la selección de Marruecos antes de la concentración de noviembre

La selección de Marruecos se prepara para afrontar una nueva etapa en su andadura en las eliminatorias africanas clasificatorias para la fase final de la Copa Africana de Naciones 2027, en medio de la expectación por conocer los nombres en los que se apoyará Mohamed Ouahbi, seleccionador de Marruecos, durante los dos esperados enfrentamientos ante Níger el próximo mes de noviembre.

En este contexto, Mohamed Ouahbi, entrenador de la selección marroquí, ofrecerá el próximo miércoles una rueda de prensa en la sala de conferencias del complejo Mohammed VI de fútbol, para anunciar la lista de jugadores que serán convocados para incorporarse a la próxima concentración de preparación, de cara a disputar ambos partidos.

Está previsto que la concentración comience el lunes 9 de noviembre de 2026, cuando la selección de Marruecos iniciará sus preparativos para los dos enfrentamientos ante la selección de Níger, programados para los días 13 y 17 de noviembre, dentro de la tercera y cuarta jornada del Grupo Uno de las eliminatorias africanas clasificatorias para la fase final de la Copa Africana de Naciones 2027.

El primer enfrentamiento se disputará el 13 de noviembre sobre el césped del estadio Mohamed V de la ciudad de Casablanca, mientras que el estadio Príncipe Moulay Abdellah de la capital, Rabat, acogerá el segundo partido el 17 de noviembre, en un encuentro en el que Marruecos buscará continuar su andadura en las eliminatorias y lograr sus objetivos antes de completar la competición.