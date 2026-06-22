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Sueña con ficharlo... Dos obstáculos entre el United y la estrella del Real Madrid

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A. Tchouameni
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Los «Diablos Rojos» lo ven como el fichaje ideal.

El periodista italiano Fabrizio Romano asegura que el Manchester United quiere fichar al francés Aurélien Tchouaméni, del Real Madrid, para reforzar el centro del campo y reemplazar a Casemiro. no obstante, la operación tiene dos obstáculos principales que podrían impedir su cierre.

Romano declaró el lunes en su canal de YouTube: «Ya os dije en abril y mayo que, si el Manchester United pudiera elegir al sustituto ideal de Casemiro, internamente barajaría a Aurélien Tchouaméni. Es un centrocampista defensivo perfecto, con gran experiencia europea y un nivel excelente, y el interés por él es real».

No obstante, Romano advierte dos obstáculos: el Real Madrid aún no autoriza su salida y su alto salario no encaja en el plan financiero del United.

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Y añadió: «Es un hecho que el Manchester United adora a Chouameni, pero el traspaso depende del Real Madrid, que aún no ha dado luz verde, y del salario, que no encaja en su plan financiero».

Chouaméni sufrió una lesión muscular tras la victoria de Francia 3-1 ante Senegal en el debut mundialista, lo que le impidió jugar contra Irak.

El Real Madrid ya fichó a tres jugadores (Bernardo Silva, Marc Cucurella e Ibrahima Konaté), ninguno de ellos mediocampista defensivo.

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