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Greece v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD4Getty Images Sport
Daniel Buse
Traducido por

«Suena absurdo»: a Jürgen Klopp le amenaza un problema de lujo en el equipo de la DFB

Alemania
J. Klopp
J. Musiala
F. Wirtz

Lothar Matthäus, el internacional récord de Alemania, prevé un dilema de personal para el seleccionador Jürgen Klopp.

Se trata de la posición de mediapunta, para la que en la selección alemana están disponibles tanto Florian Wirtz (FC Liverpool) como Jamal Musiala (Bayern de Múnich). «Si dependiera de mí, Musiala y Wirtz pueden jugar juntos perfectamente. Pero con Kimmich como único mediocentro defensivo, el dúo Musiala/Wirtz sería demasiado ofensivo contra selecciones de primer nivel. Entonces, para Klopp en su sistema, es Musiala o Wirtz», dijo Matthäus a Sport Bild.

En los cuatro últimos partidos internacionales, Klopp todavía evitó ese problema al convocar al crack del Bayern para los dos primeros duelos en Países Bajos y contra Grecia. Wirtz formaba parte originalmente de la segunda convocatoria, que iba a jugar contra Serbia y en Grecia, pero fue llamado antes con la selección nacional, ya que Musiala se había lesionado durante el calentamiento antes del partido contra Holanda.

«Probablemente sean nuestros mejores jugadores, si vuelven a estar en plena forma. Por eso, dejar a uno de ellos fuera suena absurdo», opinó Matthäus. Recordó que este problema ya había existido en el fútbol alemán durante el Mundial de 1974: «Entonces se decía: ¿Günter Netzer o Wolfgang Overath?», rememoró Matthäus.

Greece v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD4Getty Images

«Me alegraría mucho que Klopp pudiera responder a la pregunta con: ¡Musiala y Wirtz! Pero no creo que vayamos a ver esa solución en la Eurocopa 2028», fue el juicio final del exjugador de 65 años.

¿Cuántos partidos internacionales han jugado ya Wirtz y Musiala?

Musiala debutó con el equipo de la DFB en marzo de 2021 y suma 46 partidos internacionales (10 goles). Además, en 2022 fue elegido Jugador de la Selección del Año.

Wirtz suma 48 partidos internacionales (12 goles), desde que vistió por primera vez la camiseta de la selección absoluta en septiembre de 2021.

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