Suecia, en plena forma, humilla a Túnez y se coloca líder del grupo de la selección holandesa

Suecia goleó 5-1 a Túnez el lunes con tantos de Yasin Ayari (2), Alexander Isak, Viktor Gyökeres y Mattias Svanberg. Suecia lidera el Grupo F con 3 puntos, mientras que Países Bajos y Japón tienen 1 cada uno tras empatar. El 20 de junio los escandinavos enfrentarán a Holanda.

El técnico Graham Potter apostó por un 4-4-2 con Gyökeres e Isak en punta. También jugaron de inicio Lagerbielke (ex del FC Twente) y el portero Nordfeldt (ex del Heerenveen).

En Túnez, Omar Rekik —hermano del exjugador del PSV Karim, nacido en La Haya— jugó en el centro de la defensa. Hannibal Mejbri era el hombre a seguir en el medio, pero ni él evitó el gran arranque sueco en Monterrey.

En el 8’, un pase profundo dejó a Isak cara a cara con el portero, que despejó a Gyökeres; su remate lo sacó Talbi bajo palos.

El rebote llegó a Ayari, que remató de forma magnífica a la escuadra: 1-0. Túnez apenas creó peligro; su única ocasión fue anulada por fuera de juego.

Tras el descanso, Suecia amplió la ventaja: Gyökeres controló de pecho y asistió a Isak, quien superó a Talbi y batió a Chamakh.

Poco después, Lindelöf cabeceó alto. Sin embargo, justo antes del descanso Túnez recortó: centro preciso de Hannibal y testarazo de Rekik al segundo palo (2-1).

Tras un arranque prometedor en la segunda parte, Túnez volvió a encajar al minuto 60. El capitán Skhiri perdió el balón ante Isak, quien asistió a Gyökeres para el 3-1.

Túnez no tenía respuesta y, cuando expiraba el tiempo, llegó el golpe final: Svanberg, recién ingresado, marcó de falta servida por Isak: 4-1.

Finalmente, Ayari cerró la goleada con un disparo espectacular desde veinte metros: 5-1. Con este resultado, Suecia suma tres puntos clave en el grupo de la selección holandesa.