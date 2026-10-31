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Julian NagelsmannGetty Images
Christian Guinin
Traducido por

¿Sucesor de Michael Carrick? El Manchester United toma, al parecer, una decisión sobre Julian Nagelsmann

Premier League
Manchester United
J. Nagelsmann
Fichajes
U. Emery
A. Conte
E. Howe

Julian Nagelsmann suena como candidato al banquillo del Manchester United. Ahora parece que los Red Devils han tomado una decisión al respecto.

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Según escribe el experto en fichajes Fabrizio Romano, el exseleccionador alemán ya no parece una opción para suceder a Michael Carrick, que sigue en el cargo. Los responsables de los Red Devils quieren mantener a Carrick al menos hasta después del partido del sábado por la tarde contra el Chelsea FC. Si pierde ese «partido decisivo» ante los Blues, habría intención de continuar con otro entrenador en el banquillo.

Romano también menciona a Unai Emery. A diferencia de Nagelsmann, el español tiene contrato con un club, por lo que, si se llegara a un acuerdo, habría que pagar una compensación. «El Aston Villa quiere a toda costa continuar con Emery. Emery está implicado al 100 % en el proyecto; decide todo lo relativo a los jugadores, la táctica y la estrategia», afirma Romano.

Además, en los últimos días también se ha mencionado en repetidas ocasiones al exentrenador del Newcastle Eddie Howe y a Antonio Conte, que tampoco tiene equipo, como posibles candidatos a suceder a Carrick.

마이클 캐릭 (Michael Carrick)Getty Images

¿Cómo ha empezado la temporada el Manchester United?

Tras el peor arranque de temporada de la historia del club, el Manchester United ocupa el puesto 16 de la Premier League con apenas siete puntos en nueve partidos. Los Red Devils llevan ya ocho encuentros sin ganar entre todas las competiciones. Su última victoria llegó a mediados de septiembre, con un 4-0 ante el Sabah FK en la Liga de Campeones.

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03 nov 2026

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Nagelsmann, por su parte, estaría disponible tras dejar el cargo de seleccionador alemán. El exentrenador del Bayern de Múnich dimitió después de la temprana eliminación en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Jürgen Klopp asumió el cargo en su lugar.

El Manchester United lleva años intentando sin éxito volver a lo más alto y, en ese tiempo, ha pasado por una larga lista de entrenadores. Muchos expertos en el Reino Unido creen que el tiempo de Carrick, en el cargo desde enero y con contrato hasta 2028, también se agotará pronto.

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