La Liga Roshan saudí vivió una rara coincidencia durante el actual mercado de fichajes veraniego, después de que uno de sus clubes lograra reunir a la dupla Messi y Kanté.

Lionel Messi y N'Golo Kanté están considerados dos de las mayores estrellas del fútbol mundial, aunque no juegan en la liga saudí, pues «la Pulga» milita en el Inter Miami estadounidense, mientras que la estrella francesa viste la camiseta del Fenerbahçe turco.

Y a pesar de que ambas figuras internacionales se encuentran en dos continentes distintos y alejados de Arabia Saudí, el Al-Ettifaq logró unir sus nombres en la Liga Roshan.

El Al-Ettifaq había anunciado, el pasado 14 de agosto, la incorporación del extremo francés Ryan Messi, procedente del Estrasburgo, en calidad de cedido hasta el final de la presente temporada.

El jugador de 19 años estuvo cedido en el Neom durante la segunda mitad de la temporada pasada, con el que disputó 13 partidos, en los que marcó un único gol y dio otra asistencia.

Y aunque el extremo francés todavía no se ha convertido en una estrella, el Al-Ettifaq aprovechó su nombre de la mejor forma posible, publicando un vídeo para anunciar su fichaje a través de su cuenta oficial en «X», acompañándolo del comentario: «Messi es del Ettifaq».

Este anuncio generó cierta polémica, después de que el club saudí omitiera mencionar el nombre de pila del jugador, algo que repitió el pasado domingo al anunciar la contratación del centrocampista marfileño Abdallah Kanté.

El Al-Ettifaq publicó un vídeo, a través de su cuenta oficial en «X», para anunciar el traspaso, acompañándolo del comentario: «Kanté es del Ettifaq», omitiendo de nuevo el nombre de pila.

El pequeño Kanté es un centrocampista marfileño de 21 años, al que el Al-Ettifaq incorporó procedente del Middlesbrough inglés por 5 millones de euros, según informaciones periodísticas.

El Al-Ettifaq espera que Ryan Messi y Abdallah Kanté hagan honor a su nombre y ayuden al equipo a mejorar los resultados durante la nueva temporada, después de haber perdido dos partidos en las primeras 4 jornadas, cayendo hasta el noveno puesto con 6 puntos.