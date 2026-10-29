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Inter Miami CF y FC Cincinnati empataron 2-2 en un vibrante partido en el Nu Stadium, con los cuatro goles en la segunda parte. Luis Suarez abrió el marcador tras una asistencia de Casemiro, pero el FC Cincinnati remontó rápidamente antes de que Riquelme Fillipi firmara el empate en el minuto 90.

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El ambiente en el Nu Stadium estaba cargado de expectación cuando Inter Miami CF y FC Cincinnati se enfrentaron con mucho en juego para ambos. Miami, tercero en la Conferencia Este y liderado por Lionel Messi y Luis Suarez, quería recuperarse de la derrota ante New York Red Bulls. Cincinnati llegaba en busca de una plaza en los playoffs y necesitaba puntos. La primera parte fue cautelosa, con ambos equipos priorizando la solidez defensiva, y terminó 0-0. Messi vio la tarjeta amarilla en el minuto 44.

Suarez rompe el empate tras un inicio cauteloso

El partido cobró vida en el minuto 61, cuando Luis Suarez recordó a todos su instinto goleador. Casemiro dio la asistencia y el uruguayo marcó para adelantar a Miami y dar tranquilidad a la afición local. Miami había hecho dos cambios en el descanso: Telasco Segovia e Ian Fray sustituyeron a Matías Galarza y Sergio Reguilón. El equipo ganó confianza y empezó a dominar.

Cincinnati da la vuelta al partido de forma dramática

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Justo cuando Miami parecía encaminarse hacia una victoria por la mínima, el partido dio un giro caótico. Cincinnati, que había mantenido el orden, empató por medio de Kenji Mboma Dem en el minuto 80, tras una asistencia de Evander, y silenció al público de Florida. Solo seis minutos después, Samuel Gidi culminó una asistencia de Tyler Barlow para poner a los visitantes por delante, 2-1.

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Fillipi protagoniza el último giro

Con la derrota cada vez más cerca, Inter Miami se lanzó al ataque. Riquelme Fillipi, que había entrado en el minuto 83 por Germán Berterame, fue el héroe. En el minuto 90, aprovechó un envío de Rodrigo De Paul en un área abarrotada y marcó el 2-2. El gol desató la euforia en el banquillo de Miami y aseguró un resultado que pareció justo por cómo había transcurrido el partido.

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Jugadores destacados y cambios tácticos

Suarez y Fillipi acapararon los titulares entre los locales, mientras que la asistencia de Casemiro en el primer gol recordó su influencia desde atrás. Messi tuvo una noche más discreta. Vio la tarjeta amarilla justo antes del descanso y un disparo suyo fue bloqueado en la segunda parte. En Cincinnati, la entrada de jugadores de refresco, entre ellos Barlow y T. Anunga, ayudó al equipo a aprovechar el cansancio de la defensa de Miami. Pese a la sucesión de goles, la disciplina de Miami quedó en entredicho al recibir tres tarjetas amarillas: Messi en el 44', Segovia en el 90+3' y Suarez en el 90+4'.

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Consecuencias para la lucha en la Conferencia Este

El empate mantiene a Inter Miami en una posición sólida entre los tres primeros de la Conferencia Este, aunque lamentará los errores defensivos que permitieron a Cincinnati volver al partido. Para FC Cincinnati, el punto es una muestra de su espíritu de lucha y mantiene vivas sus esperanzas de alcanzar los playoffs. Ambos equipos demostraron tener argumentos suficientes para ser rivales difíciles cuando la temporada de la MLS entra en su fase más importante.

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Pendiente de comprobar en la clasificación: los 43 puntos de Cincinnati y la posición exacta de Miami. La captura de pantalla no muestra la clasificación, y New England estaba empatado con Miami a 55 puntos antes de este partido.