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Inter Miami CF y FC Cincinnati empataron 2-2 en un vibrante partido en el Nu Stadium, con los cuatro goles en la segunda parte. Luis Suarez abrió el marcador tras una asistencia de Casemiro, antes de que Cincinnati remontara rápidamente y Riquelme Fillipi igualara el encuentro en el minuto 90.

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El ambiente en el Nu Stadium estaba cargado de expectación cuando el Inter Miami CF y el FC Cincinnati se enfrentaron con mucho en juego para ambos. El Miami, tercero en la Conferencia Este y liderado por Lionel Messi y Luis Suarez, quería resarcirse de la derrota ante el New York Red Bulls. El Cincinnati llegaba en busca de una plaza en los playoffs y necesitaba puntos. La primera parte fue cautelosa, con ambos equipos dando prioridad a la solidez defensiva, y terminó 0-0. Messi vio la tarjeta amarilla en el minuto 44.

Suarez rompe el empate tras un inicio cauteloso

El partido cobró vida en el minuto 61, cuando Luis Suarez volvió a demostrar su instinto goleador. Casemiro dio la asistencia y el uruguayo marcó para adelantar al Inter Miami y dar tranquilidad al público local. El Miami había hecho dos cambios en el descanso: Telasco Segovia e Ian Fray entraron por Matías Galarza y Sergio Reguilón. El equipo ganó confianza y empezó a dominar.

El Cincinnati da la vuelta al partido de forma dramática

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Cuando el Miami parecía encaminado hacia una victoria por la mínima, el partido dio un giro caótico. El Cincinnati, que se había mantenido disciplinado, empató por medio de Kenji Mboma Dem en el minuto 80 tras una asistencia de Evander y silenció al público de Florida. Solo seis minutos después, Samuel Gidi culminó una asistencia de Tyler Barlow para dar la vuelta al marcador y poner el 2-1 a favor de los visitantes.

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Fillipi firma el último giro del partido

Con la derrota cada vez más cerca, el Inter Miami se lanzó al ataque sin reservas. Riquelme Fillipi, que había entrado en el minuto 83 por Germán Berterame, fue el héroe. En el minuto 90 recibió un envío de Rodrigo De Paul en un área abarrotada y marcó el 2-2. El gol desató la euforia en el banquillo del Miami y aseguró un resultado que parecía justo por cómo había transcurrido el partido.

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Protagonistas y ajustes tácticos

Suarez y Fillipi acapararon los titulares entre los locales, mientras que la asistencia de Casemiro en el primer gol recordó su influencia desde atrás. Messi tuvo una noche más discreta. Vio la tarjeta amarilla justo antes del descanso y un disparo suyo fue bloqueado en la segunda parte. En el Cincinnati, la entrada de jugadores frescos, entre ellos Barlow y T. Anunga, ayudó a aprovechar el cansancio de la defensa del Miami. Pese a la sucesión de goles, la disciplina del Miami quedó en entredicho al recibir tres tarjetas amarillas: Messi en el 44', Segovia en el 90+3' y Suarez en el 90+4'.

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Consecuencias para la lucha en la Conferencia Este

El empate mantiene al Inter Miami en una posición sólida entre los tres primeros de la Conferencia Este, aunque lamentará los errores defensivos que permitieron al Cincinnati volver a meterse en el partido. Para el FC Cincinnati, el punto refleja su espíritu de lucha y mantiene vivas sus esperanzas de alcanzar los playoffs. Ambos equipos mostraron argumentos suficientes para pensar que serán rivales difíciles cuando la temporada de la MLS entre en su fase más importante.



