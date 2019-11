Suárez contradice a Piqué sobre la financiación de los jugadores en el fichaje de Neymar

Luis Suárez repasó en una entrevista a Sport varios aspectos futbolísticos. El fichaje de Neymar, la integración de Griezmann, su lesión de rodilla, su vida en el Barça o sus motivaciones, entre otras muchas cosas.

Sobre el culebrón del verano pasado cuando Neymar estuvo cerca de fichar por el Barça ha querido salir al paso de las palabras de Piqué afirmando que los jugadores ofrecieron a la directiva aplazar los cobros de sus fichas para ayudar al club a acometer la vuelta del brasileño.

El uruguayo también habla de la relación del vestuario con Griezmann y cómo está siendo la integración del francés en el vestuario culé matizando las afirmaciones de que no hay sintonía de los pesos pesados con el francés.

Quiso explicar cómo se produjo su lesión en la rodilla y por qué decidió operarse antes de la final de la , algo por lo que fue criticado tras perderla ante el .

“Intenté aclararlo en su momento porque me dolía que perdiéramos la final y me echaran la culpa. Se dijo que perdimos la Copa porque no teníamos a un ‘9’, que Suárez no había jugado y me dolió. Tenía roto el menisco, ¿Cómo voy a contradecir al doctor? Es imposible. Se inventan cosas. La lesión que tuve el año pasado al inicio era de cartílago, no tenía nada que ver con el menisco".