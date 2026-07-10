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France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Su sonrisa de desprecio enfrenta a Hakimi a una situación perdida ante la afición marroquí

A. Hakimi
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¿Qué pasó tras el partido contra Francia?

El pitido final de los cuartos de final del Mundial 2026, que eliminó a Marruecos 2-0 ante Francia, desató una tormenta de polémica sobre el capitán Achraf Hakimi. 

Su actuación, calificada de «decepcionante», y sus gestos tras el partido lo colocaron en el ojo de las críticas de medios y afición. ¿Qué pasó en la cancha... y fuera de ella?

Tras el encuentro, mientras su amigo Kylian Mbappé celebraba el pase a semifinales, el sueño de Hakimi de repetir la gesta de 2022 se desvaneció. Su actuación en la banda derecha estuvo por debajo de lo esperado y, según los analistas, debe asumir parte de la responsabilidad de la eliminación.

La web francesa «rmcsport», citando medios marroquíes, señaló que la prensa local fue dura con el capitán y calificó su actuación de «muy lejos de su nivel habitual, sin aportar sus habituales contribuciones ofensivas». 

La web marroquí «360» le dio un 4,5/10, la peor nota de la defensa, y apuntó: «Se adelantó demasiado, dejó espacios y no aportó en ataque».

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Además, un vídeo que se viralizó rápidamente lo mostraba sonriendo al hablar con su compañero del PSG, Désiré Doué, justo tras la derrota. 

Esa sonrisa indignó a muchos seguidores marroquíes en las redes, que la interpretaron como una falta de respeto a la gravedad del momento, aunque otras imágenes lo mostraban tenso.

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