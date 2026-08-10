Su situación es de repente radicalmente distinta: una estrella del Bayern de Múnich está en una encrucijada

En el FC Bayern, en el pasado reciente, se ha repetido una secuencia: jugadores importantes del once habitual se acercan al final de sus contratos, son pretendidos por grandes clubes extranjeros, el club quiere retenerlos a toda costa, reciben renovaciones muy lucrativas bajo presión y, después, por distintas razones, de repente dejan de rendir como solían.

Así ocurrió, por ejemplo, con Leon Goretzka, Serge Gnabry, Kingsley Coman y, a un nivel algo inferior, también con Eric-Maxim Choupo-Moting. Sus salarios dejaron de reflejar, muy poco después de las renovaciones, su peso deportivo, pero al mismo tiempo absorbían recursos financieros y bloqueaban la planificación de la plantilla. El Bayern quería vender, los jugadores remitían con razón a sus contratos. Así, el FC Bayern arrastró numerosas cargas heredadas hasta que finalmente se marcharon gratis (Goretzka, Choupo-Moting), renovaron con una rebaja salarial (Gnabry) o fueron vendidos por una cantidad de traspaso relativamente baja (Coman).

Con Alphonso Davies amenaza con producirse una evolución similar: después de meses de tira y afloja, acompañados por el persistente interés del Real Madrid, renovó en febrero de 2025 hasta 2030 con unas condiciones extremadamente lucrativas. Salario base que se comenta: 15 millones de euros, una cifra que aún puede aumentar notablemente con bonus. Prima de fichaje: 22 millones de euros.

FC Bayern: Alphonso Davies atraviesa dificultades desde su rotura del ligamento cruzado

Poco después de su renovación, se rompió el ligamento cruzado, estuvo de baja nueve meses, sufrió varios contratiempos físicos tras su regreso y hasta hoy no ha recuperado su mejor nivel. Al final de la pasada temporada, Davies sufrió una rotura de fibras musculares, por lo que en el ansiado Mundial en casa solo jugó 16 minutos con Canadá y regresó tocado al FC Bayern.

Mientras sus compañeros estaban de gira por Asia, Davies trabajó en Múnich en su nuevo regreso junto al recién llegado Ismael Saibari y Jamal Musiala. Esta semana debería incorporarse a los entrenamientos con el equipo y volver a estar disponible para la Supercopa contra el Borussia Dortmund del 22 de agosto, pero aun así le amenaza el banquillo.

Davies se encuentra este verano en una situación desconocida: por primera vez desde su irrupción en la temporada del triplete 2019/20 ya no es el lateral izquierdo número uno indiscutible. En los últimos años, en ausencia de Davies, en el lateral izquierdo entraban más bien soluciones flexibles y provisionales: Lucas Hernandez, Raphael Guerreiro, Hiroki Ito, Konrad Laimer o Josip Stanisic.

Este verano, sin embargo, el club muniqués fichó por 50 millones de euros a Nathaniel Brown, un jugador que debe protagonizar una competencia completamente abierta con Davies y que, a día de hoy, incluso parte como favorito. Brown fue el rayo de esperanza la pasada temporada en un débil Eintracht Frankfurt y, en el Mundial, el rayo de esperanza en una débil selección alemana.

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Brown superó recientemente a Davies incluso en su especialidad

A diferencia del mermado Davies, Brown sí pudo rodarse en la gira asiática y ganarse la confianza del entrenador Vincent Kompany. Al margen de su mejor estado físico, Brown es más técnico y tiene una mejor comprensión del juego que Davies, que por su parte destaca más por su potencia física y su velocidad. Los jugadores con un perfil de fortalezas como el de Davies dependen aún más que otros de su estado físico; los problemas de salud los frenan de forma desmedida (en el sentido más literal de la palabra), y eso es exactamente lo que le ha ocurrido últimamente a Davies.

Una estadística lo demuestra de manera especialmente clara: en sus seis primeras temporadas en el FC Bayern, Davies estuvo siempre entre los jugadores más rápidos de la Bundesliga. Su velocidad punta anual osciló entre los 35,97 km/h y el valor máximo absoluto de 36,53 km/h en la temporada 2022/23. Sin embargo, desde su regreso, su máximo es de 35,11 km/h. Una caída drástica y solo el puesto 39 de toda la liga la pasada temporada. En el puesto once, en cambio, con 35,78 km/h: Nathaniel Brown.

De hecho, el nuevo fichaje no solo presenta un perfil de fortalezas más amplio que Davies, sino que recientemente incluso le superó en su especialidad. Posiblemente para situar de paso este hecho ante el gran público, Brown citó en su presentación oficial, junto a la "intuición para los espacios", también la "velocidad" como su mayor virtud.

Temporada Velocidad punta de Alphonso Davies 2019/20 36,51 km/h 2020/21 35,97 km/h 2021/22 36,08 km/h 2022/23 36,53 km/h 2023/24 36,1 km/h 2024/25 36,24 km/h 2025/26 35,11 km/h

Venta de Alphonso Davies este verano, "descartada"

En teoría, Davies también podría tener oportunidades esta temporada en otra posición, concretamente como extremo izquierdo, donde en el pasado jugó con regularidad para la selección canadiense. Luis Diaz es indiscutible allí. Pero si necesita descanso o incluso se cae, la situación se complica.

Como alternativa nominal está previsto Arijon Ibrahimovic, canterano sin experiencia al más alto nivel. También pueden echar una mano jugadores de la zona central como Musiala, Gnabry o Saibari. En el amistoso contra el Jeju SK FC, Kompany probó por delante a la izquierda a Bara Ndiaye, y en la preparación también dejó buenas sensaciones el joven Maycon Cardozo, de solo 17 años. Es concebible que Kompany experimente aquí alguna vez con Davies.

En líneas generales, en el FC Bayern todavía se cree —o mejor dicho: se espera— que Davies vuelva a su mejor nivel. Una venta en este periodo de traspasos está, por tanto, "descartada", como subrayó el director deportivo Max Eberl precisamente en la presentación de Brown. Además, también hay factores intangibles que juegan a favor de Davies. Por su carácter positivo, se le considera un animador del vestuario. Por nacionalidad, es importante para el alcance en el mercado norteamericano, de una manera muy parecida a como Min-Jae Kim lo es en el asiático. Pero, al final, lo que cuenta es el rendimiento deportivo.

A sus 25 años, Davies se encuentra en una encrucijada. Si pierde la competencia con Brown y completa otra temporada decepcionante, podría verse rápidamente en una situación similar a la de Gnabry, Goretzka, Coman o Choupo-Moting en su día. Internamente se le consideraría demasiado caro para su peso deportivo y, por tanto, pasaría automáticamente a ser candidato a una venta. En ese caso, sin embargo, Davies podría remitirse con tranquilidad a su lucrativo contrato, vigente todavía hasta 2030.