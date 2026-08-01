El joven extremo belga Jessie Bisiwu ha dado sus primeros pasos con el Barcelona, después de incorporarse a la concentración del equipo en Inglaterra y participar en la sesión de entrenamiento que siguió al partido amistoso ante el Birmingham City.

Según el diario"Sport" catalán, Bisiwu llegó a la concentración del equipo en St. George's Park durante la noche de ayer, viernes, después de someterse a las pruebas médicas y firmar oficialmente su contrato con el Barcelona, que anunció el fichaje momentos antes del inicio del partido amistoso.

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El jugador procedente del Club Brujas participó este sábado en su primer entrenamiento a las órdenes del técnico Hansi Flick, donde se integró rápidamente con sus compañeros y se mostró sonriente durante los ejercicios, en un momento en el que el equipo continuaba con su preparación para la nueva temporada, con los jugadores divididos en grupos según las cargas físicas tras el partido.

El diario añadió que el plan pasa por inscribir a Bisiwu con el Barça Atlètic, pero se entrenará de forma habitual con el primer equipo, ante el convencimiento de la dirección deportiva y de Flick de que el contacto diario con los jugadores de élite acelerará su desarrollo, con la posibilidad de recurrir a él cuando sea necesario a lo largo de la temporada.

Primeras declaraciones

En sus primeras palabras tras incorporarse al conjunto catalán, Bisiwu dijo: "Las sensaciones son excelentes. Me han recibido de maravilla. Es como una gran familia, y los compañeros y los entrenadores me han dado una gran bienvenida".

Sobre Flick, dijo: "Haré todo lo que me pida. Cuando me necesite, trabajaré duro y estaré ahí".

Y sobre sus objetivos con el Barcelona, dijo: "Para mí es muy sencillo. Solo trabajar duro y estar donde el entrenador me necesite".

El belga también habló de su referente en el fútbol, la estrella brasileña Neymar da Silva, y afirmó: "Me gusta su manera de jugar y cómo disfruta con el balón. Esa es la razón por la que empecé a jugar".

Se describió a sí mismo como un jugador que "disfruta jugando al fútbol. Me gusta tener el balón en los pies y afrontar duelos individuales".

Bisiwu dijo sobre su nuevo compañero Raphinha: "Es un jugador muy, muy bueno, y es también uno de los jugadores a los que observo", antes de elogiar a Lamine Yamal diciendo: "Es un jugador muy especial. Todo el mundo conoce sus cualidades".

Y reveló que el Barcelona contactó con su entorno durante el Mundial sub-20, explicando que su confianza en el proyecto del club se debe a su continua apuesta por los jugadores jóvenes.