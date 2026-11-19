Compartir Sigue a GOAL en Google

Herbert Hainer, presidente del Bayern de Múnich, ha desvelado la postura de su club sobre la posibilidad de cerrar grandes fichajes, con la ilusión de disputar la final de la Champions League la próxima temporada en su propio estadio.

Anuncios

La final de la Champions League 2028 se disputará en el Allianz Arena, en la ciudad de Múnich, en Alemania.

En los últimos días ha surgido una pregunta importante: ¿podría el Bayern de Múnich cerrar otro fichaje de 100 millones de euros para reforzar su plantilla antes de la final de la Champions League 2028 en el Allianz Arena?

El Bayern ya fichó a Harry Kane a cambio de unos 100 millones de euros, una operación exitosa se mire por donde se mire.

Sin embargo, Herbert Hainer, presidente del club bávaro, prefirió no disparar las expectativas, e insistió en que el Bayern de Múnich no tiene intención de gastar grandes sumas solo por jugar la final en casa.

Anuncios Anuncios

Según recoge «Foot Mercato», explicó: «Llegar a la final de la Champions League en nuestro estadio sería una coronación maravillosa. Aun así, lo que es seguro es que no vamos a invertir millones por ese día, ni siquiera por esa temporada».

Related Topics

Nueva Alternativa Fox One ✅ Emite el otro 50% de los encuentros de la Champions League ✅ Heredó estos derechos europeos tras la compra de Caliente TV ✅ Complementa su oferta con toda la UEFA Europa y Conference League Precio inicial $140 Obtén Fox One

Aunque el dirigente no descartó de forma explícita otro gran fichaje, subrayó la necesidad de mantener una estrategia financiera coherente, pese a la ambición del Bayern de seguir compitiendo con los mejores equipos de Europa.

Herbert Hainer considera que el Bayern de Múnich debe compensar sus menores recursos económicos en comparación con algunos de sus rivales con una política de fichajes más inteligente. «Hay clubes en Europa que, sencillamente, tienen más dinero a su disposición. Por eso tenemos que ser más listos y mejores que los demás», añadió. Para ilustrar esta estrategia, el presidente del club bávaro puso como ejemplo las llegadas de Harry Kane, Michael Olise y Luis Díaz, tres operaciones muy complicadas que ahora considera auténticos éxitos.

Anuncios

«Fichar a estos tres jugadores fue un gran desafío, pero han demostrado ser auténticos éxitos», aseguró.

Hainer también elogió el trabajo del director ejecutivo, Jan-Christian Dreesen, así como el de Max Eberl y Christoph Freund, responsables de la política deportiva del club.

Anuncios

Sus palabras sirvieron para confirmar que el Bayern pretende seguir con su desarrollo a largo plazo, sin cambiar radicalmente su estrategia por ninguna competición europea.

Barcelona y Bayern de Múnich pugnan por hacerse con un talento ruso

El ruso Alexey Batrakov, jugador del Galatasaray turco, empieza a atraer las miradas de los grandes clubes europeos tras un arranque excepcional desde su llegada al equipo en el pasado mercado de verano, que lo ha convertido en uno de los talentos emergentes más destacados del Viejo Continente, en medio de un creciente interés del Barcelona y del Bayern de Múnich por hacerse con sus servicios.

Anuncios

El centrocampista ofensivo ruso, de 21 años, llegó al Galatasaray procedente del Lokomotiv de Moscú a cambio de 25 millones de euros, pero no necesitó mucho tiempo para demostrar sus cualidades y se asentó rápidamente entre los fijos del conjunto turco.

Batrakov ha firmado unos números llamativos en sus primeros partidos con el Galatasaray, con 6 goles y 4 asistencias en 13 encuentros entre todas las competiciones, un balance que refleja su gran influencia en ataque, sobre todo porque juega como mediapunta y tiene la capacidad de marcar diferencias ante la portería rival.