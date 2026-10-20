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Su predicción fue acertada en 2025: la inteligencia artificial elige a su candidato para el Balón de Oro

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La gala será el próximo lunes

Un informe periodístico señaló este martes que la inteligencia artificial ya ha decidido su candidato favorito para el premio del Balón de Oro de 2026.

El sitio "Foot MercatoFoot Mercato" indicó que, según las previsiones de la empresa francesa "Avisia", especializada en datos e inteligencia artificial, Lamine Yamal encabeza la lista de candidatos con un 23 % de probabilidades de ganar el premio, por delante de Harry Kane (21 %) y Kylian Mbappé (19 %).

Rodri y Lionel Messi completan los cinco primeros puestos, con un 19 % y un 18 % respectivamente.

 Para establecer esta clasificación, el modelo combina el rendimiento individual y colectivo, la cobertura mediática de los jugadores y los patrones de votación anteriores.


La empresa se basa en un modelo predictivo fundamentado en un algoritmo de clasificación llamado "bosque aleatorio", que compara distintos escenarios utilizando datos de su propio índice de jugadores.

 La empresa afirma haber identificado a los cinco primeros jugadores de la lista de los cinco mejores de la edición de 2025, que ganó Ousmane Dembélé, y además presume de una precisión del 75 % para el Mundial 2026.

 En un año dominado por el Mundial, la inteligencia artificial sitúa a la joven estrella del Barcelona en lo más alto, sin que ello le garantice la conquista del título.

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