La participación de Vinicius Junior, estrella del Real Madrid, en el próximo enfrentamiento ante el Barcelona se ha vuelto casi imposible, después de que el club blanco dejara al jugador fuera de sus planes para el Clásico, ante las previsiones de su sanción tras la expulsión frente al Villarreal.

Según reveló la emisora española Cadena COPE, el Real Madrid prevé que Vinicius sea sancionado con tres partidos de suspensión, aunque mantiene la esperanza de reducirla a dos mediante el recurso. Sin embargo, asume la ausencia del jugador en el enfrentamiento ante el Barcelona como un hecho consumado, a la espera de la decisión definitiva del Comité de Disciplina.

El Real Madrid tiene previsto medirse al Sevilla antes del enfrentamiento ante el Barcelona en el estadio Camp Nou el 25 de octubre, lo que significa que la sanción prevista privará al equipo de los servicios de su estrella brasileña en el Clásico, incluso si el club logra reducir el castigo al mínimo.

El árbitro Díaz de Mera explicó en su informe que la expulsión de Vinicius se produjo en el minuto 73 por «tirar del pelo a un rival, mientras el balón estaba en juego, sin que ambos jugadores estuvieran en disputa directa por el balón».

Esta descripción podría llevar a considerar el incidente como una infracción que acarree una sanción superior a un partido de suspensión, especialmente al no haberse producido el incidente durante una disputa directa por el balón.

El informe añadió que Vinicius continuó protestando en voz alta tras su expulsión y se acercó al árbitro de forma agresiva, lo que obligó a sus compañeros a intervenir para apartarlo de él.

Estos detalles podrían situar al jugador ante la posibilidad de recibir una sanción adicional, según el criterio del Comité de Disciplina.

La amenaza de la ausencia de Vinicius en el Clásico llega en un momento difícil para el Real Madrid, que sufre un bajón en los resultados y en el rendimiento del jugador durante el inicio de la temporada, después de que se sentara en el banquillo frente al Villarreal, antes de entrar al partido y abandonarlo expulsado.

En caso de confirmarse la sanción, el Real Madrid perderá una de sus armas ofensivas más destacadas en el enfrentamiento ante el Barcelona, mientras que Vinicius se encontrará ante un nuevo golpe, tras las críticas que recibió por su nivel y su comportamiento en el último partido.

Y aunque la decisión definitiva aún no se ha emitido, la postura del Real Madrid, según el informe de la Cadena COPE, indica que el club ha comenzado a preparar el Clásico sin su estrella brasileña, mientras intenta reducir la duración de su ausencia mediante el recurso.

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