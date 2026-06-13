Su padre da la sorpresa: ¡Al-Hamdan rechazó «Europa» por el Al-Nasr!

Abdulrahman Al-Hamdan, padre del delantero del Al-Nassr saudí Abdullah Al-Hamdan, reveló que el jugador recibió ofertas de clubes europeos antes de fichar por el «Al-Alamy». El futbolista optó por vivir su nueva experiencia en la liga saudí a pesar del interés extranjero.

El Al-Nassr lo fichó gratis en las últimas horas del mercado de invierno, incorporando a uno de los delanteros saudíes más destacados.

En declaraciones al diario «Al-Riyadiah», el padre explicó que el jugador barajó varias opciones, entre ellas ofertas de prestigiosos clubes europeos.

«Abdullah firmó un contrato de cuatro años con el Al-Nassr, pero antes recibió ofertas de clubes europeos conocidos, entre ellos uno español y otro que ya había jugado la Liga de Campeones; por ahora prefiero no revelar sus nombres», añadió.

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Añadió que su hijo ha demostrado su valía en las distintas etapas de su carrera, tanto en el Al-Shabab como en el Al-Hilal, señalando que el jugador siempre ha sido capaz de dejar huella cuando se le ha presentado la oportunidad adecuada.

Destacó que, pese a la competencia interna en el Al-Hilal, el jugador contribuyó a varios títulos y siempre rindió cuando tuvo minutos.

El padre elogió su debut con el Al-Nassr y recordó que el título liguero en su primera temporada demuestra su valor y capacidad de adaptación.

Con la camiseta del Al-Nassr jugó 20 partidos, marcó 5 goles y dio 3 asistencias.