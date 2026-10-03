Zlatko Dalic, seleccionador de los Emiratos Árabes Unidos, pronunció unas palabras sinceras sobre su opinión acerca del grupo de jugadores que integra actualmente la selección emiratí, apenas unos minutos antes del decisivo partido contra Omán en las semifinales de la Copa del Golfo "Golfo 27".

Según lo que transmitió Mohamed Al Saeri, corresponsal del canal Abu Dhabi Sports, desde el estadio, donde mantuvo una amistosa charla con el entrenador croata antes del comienzo del encuentro, Dalic aseguró que sus expectativas eran muy altas respecto a la selección de los Emiratos, y añadió: "Pero, al menos hasta ahora, he conseguido lo que quería", elogiando el rendimiento de los jugadores en los partidos anteriores.

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Dalic afirmó que se centra con intensidad en comenzar su etapa con la selección de los Emiratos con un título importante como la Copa del Golfo.

Sobre su grado de satisfacción con la plantilla de la selección emiratí: "El grupo es bueno, pero necesita un gran trabajo para estar a la altura de las aspiraciones y los objetivos acordados con la Federación Emiratí de Fútbol, el primero de ellos el regreso de los títulos a las vitrinas de la selección".

Y el corresponsal de Abu Dhabi Sports continuó: "El hombre tiene la mirada puesta en Asia".

Dalic fue nombrado seleccionador de los Emiratos Árabes Unidos el pasado mes de agosto, tras su salida de la selección de Croacia, que se despidió del Mundial 2026 en los dieciseisavos de final.