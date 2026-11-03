Según informa el diario Mirror, el vigente campeón de Inglaterra ve en el atacante turco un posible refuerzo para el próximo mercado de fichajes de invierno. El entrenador de los Gunners, Mikel Arteta, sería un gran admirador del jugador de 21 años.

Al Arsenal le está costando mucho en ataque esta temporada. Tras nueve partidos de liga, apenas ha marcado 14 goles y ha ganado cinco encuentros por un solo gol de diferencia.

La situación no es mucho mejor en las otras competiciones. En la segunda jornada de la Liga de Campeones, al menos pudo celebrar tres goles propios ante el OSC Lille. En la Carabao Cup, en cambio, quedó eliminado en la tanda de penaltis después de no pasar del 1-1 en 120 minutos frente al Fleetwood Town, equipo de cuarta división.

Yildiz podría ayudar a remediar esa situación. El internacional turco sigue de baja por una fractura de un hueso del metatarso que sufrió en la primera jornada, durante el partido de su club, la Juventus de Turín, contra el Frosinone Calcio.

La pasada temporada, sin embargo, fue uno de los pocos aspectos positivos de una Juve que, en conjunto, mostró un juego discreto. Yildiz participó en 21 goles (11 tantos y diez asistencias) en 47 partidos oficiales y contribuyó así de manera decisiva a que la Vecchia Signora se clasificara, al menos, para la Europa League.

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¿Cuánto tendría que pagar el Arsenal por Kenan Yildiz?

Si los Gunners dan el paso, el importe del traspaso será probablemente uno de los principales puntos de la negociación. Tras su reciente renovación, Yildiz tiene contrato con el club turinés hasta 2030 y, según se informa, no existe ninguna cláusula de rescisión.

La Juventus difícilmente verá motivos para vender a uno de sus mejores jugadores por debajo de su valor. transfermarkt.de cifra el traspaso del internacional turco en no menos de 75 millones de euros.

Por eso, es posible que Yildiz no sea el único candidato que el Arsenal tenga en su lista. Según el Mirror, los Gunners también siguen a Junior Kroupi, del AFC Bournemouth, que también habría despertado el interés del Bayern de Múnich.