Según esto, el club de la Serie A cerrará ya el martes el traspaso del extremo nacido en 2007. Diallo no deja el Dortmund en calidad de cedido, sino que se marcha definitivamente al norte de Italia. Hace apenas poco fue campeón de Europa sub-19 con España.

De este modo, la cantera del club de Westfalia pierde a uno de sus talentos más destacados rumbo a la Serie A, antes de que el joven pudiera dar el salto definitivo al primer equipo del Dortmund. Diallo había llegado en el verano de 2023 a la academia de formación del conjunto amarillo y negro procedente de la cantera del Deportivo Alavés.





Por entonces, el fichaje del internacional juvenil español fue considerado un auténtico golpe sobre la mesa para el Dortmund, que logró imponerse a una competencia de renombre de la Primera División. En Dortmund, Diallo pasó por el sub-17 (siete goles y tres asistencias en 14 partidos oficiales) y el sub-19 (13 goles y siete asistencias en 52 partidos oficiales), antes de poder sumar sus primeras experiencias en categoría masculina con el Dortmund II en la 3. y 4. división, donde hasta ahora ha disputado 37 partidos (dos goles y tres asistencias).