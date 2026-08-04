¡Su fichaje aún no es oficial! Vincent Kompany se atreve con un experimento apasionante en la victoria del Bayern de Múnich en el amistoso

Como ya ocurrió en la derrota por 1-2 ante el SV Wehen Wiesbaden y en el 15-0 frente al FC Rottach-Egern, el entrenador Vincent Kompany volvió a confiar también ante el Jeju SK FC en varios jugadores de la cantera en el once inicial, y estos volvieron a dejar notas positivas.

Felipe Chavez (19) marcó ya en el minuto 11 el 1-0, como correspondía, a pase de Guido Della Rovere (19), y más tarde tuvo ocasiones para ampliar su cuenta. Tras el empate momentáneo del Jeju, Bastian Assomo firmó el 2-1 en el minuto 41. El delantero, de solo 16 años, ya había visto puerta también ante el Rottach-Egern y se está convirtiendo cada vez más en uno de los grandes ganadores de esta pretemporada.

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FC Bayern: Bara Ndiaye apareció por la banda izquierda

También fue titular Bara Ndiaye (18), aunque su traspaso desde la academia asociada Gambinos Stars al FC Bayern todavía no ha sido anunciado oficialmente. "Tiene permiso para estar aquí y poder hacer la gira asiática", dijo previamente el director deportivo Max Eberl. El fichaje debería quedar cerrado en los próximos días.

Ante el Rottach-Egern, Ndiaye había marcado tras entrar desde el banquillo con un golazo. Contra el Jeju, Kompany probó al centrocampista en la banda izquierda. Ndiaye fue uno de los más activos y encaró una y otra vez con calidad en el regate. ¿La idea detrás del experimento de Kompany? A la sombra del titular habitual Luis Diaz, el FC Bayern se queda pronto corto en el flanco izquierdo. La primera alternativa es el regresado de cesión Arijon Ibrahimovic, aunque Ndiaye podría encontrar allí minutos a lo largo de la temporada.

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Hiroki Ito: gran ocasión fallada y casi un autogol

Con Jonas Urbig, Min-Jae Kim, Hiroki Ito, Tom Bischof y Joao Palhinha, el FC Bayern arrancó ante el séptimo clasificado de la K League 1 surcoreana con cinco profesionales contrastados. El ídolo local Kim llevó el brazalete de capitán, pero fue sustituido ya a los 36 minutos. Tras su participación en el Mundial, debe ir entrando poco a poco, aunque por motivos de marketing su inclusión en el once parecía probablemente inevitable.

Mientras tanto, Ito firmó una actuación muy desafortunada. El japonés de 27 años desperdició primero una ocasión clarísima completamente solo (18') y, después, tras un malentendido con Urbig, estuvo a punto de provocar un autogol con una cesión de cabeza (26'). Ito empezó como lateral izquierdo, pero tras la sustitución de Kim pasó al centro de la defensa. Allí vio a comienzos de la segunda parte la tarjeta amarilla por una entrada innecesariamente dura. Poco después desvió un disparo de forma peligrosa, aunque Urbig apareció con una gran parada.

Hace algunos días, Eberl había subrayado que Ito podría salir si llegaba una oferta adecuada. Su actuación ante el Jeju, en cualquier caso, no fue precisamente una carta de presentación de cara a la próxima temporada. Mientras tanto, Palhinha, al que exactamente igual que a Sacha Boey y Bryan Zaragoza se quiere vender a toda costa, y Bischof se dejaron retratar feamente antes del empate momentáneo del delantero brasileño del Jeju, Matheus Aias.

El FC Bayern se prueba el viernes ante el Aston Villa

En el minuto 61 entraron Jonathan Tah, el nuevo fichaje Nathaniel Brown, Sacha Boey, Aleksandar Pavlovic y Arijon Ibrahimovic. En el 78 les siguieron Konrad Laimer, Josip Stanisic, Joshua Kimmich y Luis Diaz. Pese a varias buenas ocasiones, el 2-1 final ya no se movió.

El FC Bayern viaja ahora desde la isla surcoreana de Jeju hacia Hong Kong. Allí le espera el viernes el segundo amistoso de la gira asiática ante el Aston Villa (14:00). El 15 de agosto jugará en Múnich contra el RB Leipzig.