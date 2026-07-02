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Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

Traducido por

Su excesiva confianza le expone a las burlas... Las declaraciones de la estrella senegalesa le meten en un lío tras la eliminación del Mundial

M. Diouf
Belgium vs Senegal
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EE. UU.

El Haj Malik Dhiouf aspiraba a ganar el título, pero quedó eliminado en los dieciseisavos de final.

Una de las declaraciones más atrevidas antes del Mundial 2026 se volvió motivo de burla tras la eliminación de Senegal en la fase de 32. Los «Leones de la Teranga» se despidieron temprano, pese a sus grandes ambiciones.

Antes del torneo, El Hadj Malick Diouf, estrella del equipo, declaró que no se conformaban con llegar a semifinales, el techo histórico que alcanzó Marruecos en 2022.

En febrero, tras la final de la Copa Africana 2025 contra Marruecos, afirmó: «Si el objetivo es solo llegar a semifinales, mejor quedarnos en casa».

Y añadió, en declaraciones a la cadena francesa Canal+: «Somos una gran nación y vamos al Mundial para ganarlo. A quien se conforme con soñar con las semifinales, le pido disculpas, porque vamos a ganar el torneo».

Sin embargo, la realidad fue muy distinta: Senegal cayó ante Bélgica en la ronda de 32 y quedó eliminado ayer miércoles, lejos de las semifinales que consideraba insuficientes.

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La eliminación senegalesa convirtió su frase en meme: muchos recordaron la soberbia previa y pidieron humildad.

Cabe recordar que Senegal sufrió una eliminación cruel: ganaba 2-0 a Bélgica hasta el minuto 86, pero la selección europea remontó con dos goles antes del 90’ y marcó el de la victoria en la segunda prórroga.

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