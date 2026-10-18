El exárbitro internacional Pareníchia Montero confirmó el acierto de la decisión de anular el gol del Real Betis que marcó Giovani Lo Celso ante la portería del Barcelona, durante el encuentro que terminó con victoria del conjunto catalán por 5-2, el sábado por la noche, en la novena jornada de LaLiga.

Montero escribió su artículo en el diario español "Mundo Deportivo", en el que elogió la actuación del árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea y confirmó el acierto de la intervención del videoarbitraje para anular el gol por una mano previa de Cucho Hernández.

La acción se produjo en el minuto 43, después de que Lo Celso anotara un gol magnífico con un disparo directo, que habría dado al Real Betis el empate 2-2, pero el árbitro lo anuló tras revisar la repetición televisiva, por la mano que precedió al gol.

La jugada provocó el enfado del entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, quien criticó la actuación del árbitro, y los locales también protestaron por la expulsión de Facundo Bernal tras su encontronazo con Lamine Yamal, mientras que el partido registró asimismo protestas del Barcelona por algunas decisiones, entre ellas no señalar una falta previa al gol de Abdessamad Ezzalzouli.

Pese a la polémica, Montero consideró que De Burgos logró mantener el control del partido, señalando que varios jugadores merecieron las tarjetas que recibieron, y confirmando el acierto de la decisión de expulsar a Bernal después de agredir con la cabeza a Yamal.

Y este es el texto del artículo:

Pareníchia Montero: De Burgos acertó al anular el gol

Con su estilo arbitral inconfundible, De Burgos dirigió el partido apoyándose en el diálogo continuo con los jugadores, en un encuentro marcado por la intensidad y la igualdad.

Realizó un gran esfuerzo físico para estar cerca de las acciones del juego y consiguió dar mucha fluidez al partido mediante la aplicación del principio de la ley de la ventaja en numerosas ocasiones.

Gracias a su buen criterio en las acciones arbitrales, anuló correctamente, a partir de la intervención del videoarbitraje y tras revisar la jugada en la pantalla del estadio, el gol de Lo Celso por una mano previa de Cucho.

Aunque los jugadores no le ayudaron, sino que le hicieron la tarea muy difícil, mantuvo el control del partido en todo momento, tratando de transmitir calma y tranquilidad.

Mostró tarjetas amarillas a Fermín López, Héctor Bellerín, Lamine Yamal y Lorente, decisiones todas ellas merecidas.

También expulsó a Facundo Bernal por agarrar a Lamine Yamal del cuello y golpearle con la cabeza.

Y el videoarbitraje, Del Cerro Grande, acertó al llamar a De Burgos para revisar la mano que cometió Cucho.







